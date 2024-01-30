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Karacadağ Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika
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Karacadağ Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın yanı sıra temiz havada mangal yakarak eğleniyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bulunuyor. Ayrıca, kayak merkezine yöresel kıyafetli vatandaşlar da ilgi gösteriyor. Kar kalınlığının 40 santimi bulduğu merkezin işletmecisi, bu yıl yaklaşık 40 bin ziyaretçi beklediklerini ve yeni otelin faaliyete geçmesiyle yoğunluğun daha da artacağını belirtti.

Karacadağ Kayak Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu
30.01.2024 - 11:37,
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi konumundaki Karacadağ Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Şanlıurfa ile Diyarbakır arasındaki sınırları belirleyen ve Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Karacadağ Kayak Merkezi, 1919 rakımıyla bölgenin zirvesinde yer alıyor.

Son dönemlerde etkili olan kar yağışının ardından sezona merhaba diyen kayak merkezinde Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın yanı sıra Gaziantep, Mardin, Batman ve Adıyaman gibi çevre il ve ilçelerden gelen günübirlik ziyaretçiler, kayak yapıyor.

Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesiyle fırsatı değerlendiren aileler, merkezde yoğunluk oluşturdu.

Günün erken saatlerinde merkeze gelen ziyaretçiler, hem kayak keyfi yapıyor hem de temiz havada mangal yakarak gönüllerince eğlenip halay çekiyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kayak merkezinde hazır bulunuyor.

Yöresel kıyafetler dikkati çekiyor

Kayak merkezine civar illerden yöresel kıyafetli vatandaşlar da ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda renkli kıyafetleri ile kayak merkezine renk katan vatandaşlardan bazıları ise Siverek şalvarı olarak bilinen kıyafetleriyle kayarak farklı görüntüler oluşturuyor.

Karacadağ Kayak Merkezi işletmecisi Orhan Atilla, AA muhabirine, yıl yaşanan deprem nedeniyle merkezin kapalı olduğunu hatırlatarak, bu sene bir anlamda telafi yılı yaşadıklarını söyledi.

Son dönemlerdeki yağışla kar kalınlığının yaklaşık 40 santimi bulduğunu belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Son kar yağışının ardından yoğunluk arttı. Kar yağışının bir süre daha devam etmesiyle sezonun bir ayı bulabileceğini düşünüyorum. Bu yılki tahminimiz, sezonun geç başlamasına bağlı olarak 40 bin ziyaretçi civarında. Yapımı tamamlanan otel bu sezona yetişmedi. Otelin faaliyete başlamasıyla yoğunluk daha fazla artacak. Pistte yapacağımız yeni düzenlemelerle bölgedeki tüm il ve ilçelerimizden gelecek ziyaretçiler, konaklama imkanına da kavuşacak. Konaklama imkanı olduğunda artık diğer kayak merkezlerine gitmeye gerek kalmayacak."

Gelmek isteyen çok sayıda ziyaretçinin konaklama sorduğunu söyleyen Atilla, "Şu an yoğunluğun artmasının sebebi okulların ara tatilde olması. Tabi hafta sonları bu yoğunluk daha fazla oluyor. Hafta içi de ziyaretçiler oluyor ancak hafta sonu bu sayı katbekat artıyor. Hafta içi genelde işi olmayan veliler çocuklarını getiriyor. Geçen yıl yaşanan depremden dolayı sezonu açmadık, yoğunluk birazda uzun süredir kar görmeyenlerin akın etmesinden kaynaklanıyor. Öğrencilerimize gelirsek karnesi iyi olan sevinci için kötü olan ise üzüntüsünü unutması için getiriliyor." diye konuştu.

Ziyaretçiler de memnun

Ziyaretçilerden Muhammed Ensar Gürez ise notlarının iyi olmasından dolayı babasının kendisini kayak merkezine getirdiğini belirterek, çok eğlendiğini söyledi.

Sefer Kengiş de torunlarını kayağa getirdiğini ifade ederek, "Keyifliyiz, bölgenin her yerinden gelenler var. Ben pek kaymayı bilmiyorum ama çocuklarım ve torunlarım iyi kayıyor. Yaşımın geçmesinden dolayı kayamıyorum ve benden geçti artık. Bu yıl kar geç yağdı ancak kar her zaman güzeldir ve bir ay falan sezon açık kalırsa iyi olur." dedi.

Yeğenlerini karne hediyesi olarak kayak merkezine getirdiğini söyleyen Çektar Kayalıdağ da güzel bir gün geçirdiklerini dile getirdi.

Seda Nur Kayalıdağ de karne hediyesi olarak ağabeyinin kendisini Karacadağ'a getirdiğini anlatarak, tüm çocukların mutlaka kayak merkezine gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Karacadağ Kayak Merkezi'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu - Son Dakika


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