Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Başladı - Son Dakika
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Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Başladı

Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir\'de Başladı
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Kırşehir'de 8. Karacakurt Türkmen Toyu, mehteran gösterisi ve Türkmen yürüyüşü ile başladı.

Kırşehir'de bu yıl 8'incisi düzenlenen Karacakurt Türkmen Toyu, mehteran ekibinin gösterisiyle başladı. Program kapsamında yöresel kıyafetlerini giyen Türkmenler, Kırşehir caddelerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Mehteran ekibinin gösterisiyle başlayan programa Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya, Türkiye Beyazay Derneği Kırşehir Şube Başkanı Adnan Göçmen, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurt içi ve yurt dışından gelen Türkmenler katıldı. Yöresel kıyafetler giyen Türkmenler, mehteran ekibinin eşliğinde kent merkezindeki caddelerde yürüyüş yaparak kültürlerini tanıttı.

Programda konuşan Karacakurt Türkmenleri Derneği Başkanı Serdar Güneş, farklı illerden ve yurt dışından çok sayıda Türkmen derneğinin toy programına katıldığını belirterek, "Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlarımız ve yurt dışından gelen Türkmen derneklerimiz burada. Türk milletinin bir arada olduğunu, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu Türkmen şehri Kırşehir'de gösteriyoruz" dedi.

Özbekistan'dan programa katılan Dilnoza Tashkhodjaeva ise Anadolu'ya gelmekten ve kendi kültürünü tanıtmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Anora Bayj Asaanova da programın ortak kültürel mirasın tanıtılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Amacımız ortak mirasımızı göstermek. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk dünyası kardeşliği" diye konuştu.

Karacakurt Türkmenlerinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Vali Murat Sefa Demiryürek ise açıklamasında ;"Bir kültürü kıymetli kılan sadece geçmişin eskiliği değil değerlerini geleneklerini ve insan anlayışını kuşaktan kuşağa aktarmasıdır. Yaşatılan gelenek geçmişten kalan bir hatıradan ibaret değildir. Halk ozanlarımızdan türkülerimize şiirimizden halk oyunlarına geleneksel kıyafetlere kadar yer alan her unsur yaşayan kültürel mirasında bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Karacakurt Türkmen Toyu, çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karacakurt Türkmen Toyu Kırşehir'de Başladı - Son Dakika

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