Karaçoban Öğrencileri Işık Saçıyor
Karaçoban Öğrencileri Işık Saçıyor

Karaçoban Öğrencileri Işık Saçıyor
25.03.2026 11:28
Meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki elektrik sorunlarını çözüyor.

Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendikleriyle kırsaldaki yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki elektrik tesisatı ve aydınlatma sorunlarını gideriyor.

Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince bir süre önce "Bir Işık da Sen Yak" sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda, elektrik ve elektronik bölümü öğrencileri, kurumlar aracılığıyla ilçe ve köylerde evlerinde elektrik tesisatı ve aydınlatma sorunu tespit edilen yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ediyor.

Tesisat malzemeleri idareci ve öğretmenler tarafından karşılanan projeyle, ihtiyaç sahiplerinin evlerine öğretmenleriyle giden öğrenciler, eski ve riskli elektrik tesisatlarını yeniliyor, arızalı lambaları ve prizleri değiştiriyor.

Elektronik eşyaların da bakımını yapıyorlar

Çamaşır, bulaşık makinesi ve buzdolabı gibi elektronik eşyaların bakımını da yapan gençler, çocuklara ve ailelere hediyeler vererek ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunuyor.

İlçe ve köylerde bugüne kadar 15 eve giden liseli gençler, atölyede öğrendiklerini sahada uygulayarak hem topluma fayda sağlıyor hem de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yıl sonuna kadar sürecek projeyle çok sayıda yaşlı ve ihtiyaç sahibi aileye ulaşılması hedefleniyor.

Okul müdürü ve proje koordinatörü Reşat İpek, AA muhabirine, gençlerin sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda vicdan sahibi bireyler olarak da yetişmesi gerektiğini söyledi.

Meslek liselerinin toplumla olan bağını da güçlendiren projeyi, elektrik ve elektronik teknolojileri öğrencileriyle yürüttüklerini ifade eden İpek şöyle konuştu:

"Maddi durumu kötü olan ailelere gidip eski elektrik tesisatlarını elden geçiriyoruz. İnsan hayatına dokunmayan hiçbir bilginin gerçek bilgi olmadığına inanıyoruz. Öğrenciler bir elinde pense ve kontrol kalemi, diğer eline adeta yüreklerini avuçlarına alarak bilimle sahaya iniyorlar."

Öğrenciler insanların hayatını dokundukları için çok mutlu

İpek, öğrencilerin okul atölyesinde öğrendiklerini sahada halkın ve toplumun hayatına dokunan faydaya dönüştürdüğünü anlattı.

İnsan hayatına dokunan çok güzel projeyi hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını belirten İpek, projenin yıl sonuna kadar süreceğini dile getirdi.

Evinde arızalı ve eski elektrik tesisatı yenilen 71 yaşındaki Fazile Demir de kimsesinin olmadığından bahsederek, "Ben yetim büyüdüm. Anne, baba görmedim, tüm ihtiyacımı giderdiler. Allah razı olsun, Allah hayırlarınızı kabul etsin. Çok memnun oldum." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Ali Yiğit ise projede görev almaktan onur duyduğunu ifade ederek, "Amacımız duy ya da anahtarı bağlamak değil, kardeşlik bağlarını, gönülleri, hayatları bağlamak. Bundan dolayı çok mutluyum. Kadim imece kültürüyle dayanışmaya geldik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Meslek Lisesi, Kültür Sanat, Teknoloji, Karaçoban, Erzurum, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Karaçoban Öğrencileri Işık Saçıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Karaçoban Öğrencileri Işık Saçıyor - Son Dakika
