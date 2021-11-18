Karaköprü Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'nde yerini aldı - Son Dakika

Karaköprü Belediyesi 'Tam Bana Göre Festival'nde yerini aldı

ANKARA - Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde yer aldı. Belediyenin standında yer alan robot vatandaşların ilgi odağı oldu.

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlere yönelik birçok bilim, kültür ve sanat etkinliğine sahne olan festivalde Şanlıurfa Karaköprü Belediyesi de yer aldı. Karaköprü'nün standında kodlaması belediyeye ait olan ve Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi tarafından yapılan robot vatandaşların ilgi odağı oldu. Ziyaretçilere nar suyu ikram edilen stantta 3D yazıcıyla yapılan ürünler de yer aldı. Battani

Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nden Muhammet Said Çiçek, "Karaköprü Belediyemizin standında bulunan belediyemizin bünyesinde mevcutta oyuncak müzemiz, Müslüm Gürses müzemiz ve el sanatlarımızın sunumunu gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra da yeni açılmış olan Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nde yaptığımız etkinlikleri sergiliyoruz. Şu an mevcut olarak bu stantta sergilediğimiz 3D tasarım atölyesinde gerçekleştirdiğimiz objeleri ziyaretçilerimize anlatıyoruz. Programlanmasını üstlendiğimiz robotumuz var. Bu robotumuzu biz eğitimde öğrencilerimize bir robot programlama mantığını öğretiyoruz" dedi.

Tam Bana Göre Festivali 21 Kasım'a kadar devam edecek.