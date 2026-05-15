Karaman\'da öğrencilerden "Yürüyen Sözlük" gösterisi

15.05.2026 12:51  Güncelleme: 12:54
Karaman'da 749. Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler, 'Yürüyen Sözlük Deyimler ve Atasözlerimiz' yürüyüşü düzenledi. Ellerinde atasözü ve deyim dövizleri taşıyan öğrenciler, Türkiye haritası koreografisi yaparak etkinliği renklendirdi.

Karaman'da, 749. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yürüyen Sözlük Deyimler ve Atasözlerimiz" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçe'nin resmi dil olarak kabul edilmesinin 749. yıl dönümü kentte çeşitli törenlerle kutlanıyor. Kutlamaların beşinci gününde, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan öğrenciler, ellerinde atasözleri ve deyimlerin yazılı olduğu dövizlerle Molla Fenari Caddesi istikametinden Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe katılan öğrenciler, burada Türkiye haritası koreografisi yaptı. Program halk oyunları gösterileri ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Etkinliğe, Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

