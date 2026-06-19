Ermenek'te Ahmet Keleşoğlu Müzesi Açıldı - Son Dakika
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Ermenek'te Ahmet Keleşoğlu Müzesi Açıldı

Ermenek\'te Ahmet Keleşoğlu Müzesi Açıldı
19.06.2026 21:04  Güncelleme: 21:20
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, kaçırılan 15 bin tarihi eserin ülkeye kazandırıldığını ve Türkiye'nin arkeolojik kazılarda dünya lideri olduğunu vurguladı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, özellikle önceki yıllarda ülkemizden kaçırılan 15 bine yakın tarihi kültürel varlığımızın tekrar ülkemize kazandırıldığını söyledi.

Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Daha sonra protokol konuşmalarına geçildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, açılışta, Ermenek'in tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle kadim bir bölge olduğunu söyledi.

Ermenek'i turizmde hak ettiği yerlere getirmek ve dünyanın dört bir tarafından insanları buraya çekmek için çalıştıklarını ifade eden Alpaslan, "Bakanlık olarak buraya bu güzel eseri kazandırmak için seferber olduk. İş birliğiyle bu güzel eser bugün inşallah açılışa hazır hale geldi. Ülkemiz, hepimizin de bildiği gibi, tarih, kültür ve doğal güzellikler açısından olağanüstü zenginliğe sahip bir kültür turizm ülkesi. Bugün dünyanın en fazla turist kabul eden 4. ülkesi konumundayız. Türkiye, 65 milyar doların üzerinde bir gelirle artık dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri konumuna gelmiş durumda. Türkiye'nin potansiyeli, zenginlikleri ve güzellikleriyle bu seviyelerin de çok daha üstüne çıkmamızın önünde bir engel yok" dedi.

Anadolu'nun, insanoğlunun yeryüzündeki serüveninin başladığı topraklar olarak olağanüstü bir kültür zenginliğine sahip olduğunu da aktaran Alpaslan, kopya edilemez bu üstünlüğün gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli vazifeleri olduğunu dile getirdi. Kültür varlıklarının korunması anlamında da önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede özellikle önceki yıllarda ülkemizden kaçırılan 15 bine yakın tarihi kültürel varlığımız tekrar ülkemize kazandırıldı. Bugün 767 arkeolojik kazıyla dünyanın en büyük arkeolojik kazılarını gerçekleştiren ülkeyiz. 2000'li yıllara kadar arkeolojik kazılarımız sınırlı olmakla beraber kazı başkanlarımız hep yabancı ülkelerden gelmekteydi. Yapılan çalışmalarla, üniversitelerde ve eğitim alanında sağlanan gelişmelerle birlikte artık bu 767 kazının çok büyük bir kısmını Türk hocalarımız ve ekiplerimizle gerçekleştirmekteyiz. Bu da çok önemli bir gelişmedir. Ermenek bölgemizde de çok önemli kazılarımız var. Böyle bir eserin Ermenek'imize kazandırılmasından büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Kültürümüzün, turizmin ve bölgenin kalkınması açısından çok büyük hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek ise Ermenek'in önemli tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm destinasyonu olmaya aday olduğunu vurguladı. Bu anlamda tüm gayretleriyle çalıştıklarını aktaran Çiçek, müzenin bölgeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam da müzenin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen de vakıf olarak Ermenek'in kültürel mirasına katkı sağlamayı amaçladıklarını, müzenin yaşayan bir kültür merkezi olacağını belirtti.

Açılışa eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski bakanlardan Lütfi Elvan, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu da katıldı. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek müze hizmete açıldı. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ermenek'te Ahmet Keleşoğlu Müzesi Açıldı - Son Dakika

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