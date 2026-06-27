Kardeş Başkent Programı Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' ilan edilmesi kapsamında düzenlenen 'Kardeş Başkent; Ortak Ses, Ortak Ruh' programının açılış töreni, Gölbaşı Erkek KYK Yurdu'nda gerçekleştirildi. Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Elif Güneş, "Bu kültürel etkinlikte, sizlere kültürel ve kültürlerarası çalışan psikolog, sosyal çalışmacı ve mali danışmanlarımızdan oluşan uzman bir ekip eşlik edecek. Size göreceğiniz her bir mekanın sadece fiziki değil aynı zamanda ruhunu, canını, geçmişini, maneviyatını anlatacaklar. Yani sizlere gönüldaşlık edecekler. Bu nedenle bu program sadece bir gezi programı değildir. Bu program bir hafıza yolculuğudur, kimlik yolculuğudur, kardeşlik yolculuğudur, ortak gelecek yolculuğudur. Aynı kökten aynı ruha, aynı ruhtan aynı ufka" diye konuştu.

"Ziyaretlerin her biri bir hafıza durağıdır"

Ankara'nın kültürel miraslarının gezileceğini söyleyen Güneş, "Bu ziyaretlerin her biri bir hafıza durağıdır. Her biri bize kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nasıl bir geleceğe yürüdüğümüzü yeniden hatırlatacak. Çünkü şehirler sadece taş binalardan oluşmaz. Şehirler hafızadır, şehirler kimliktir, şehirler anlamdır. Ankara da bizim için yalnızca bir başkent değil, milletimizin diriliş iradesinin, bağımsızlık azminin, cumhuriyetimizin ve ortak geleceğe yürüyüşümüzün sembolüdür" ifadelerini kullandı. - ANKARA