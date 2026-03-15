Kardeşlerin Eğitim Hayali Gerçekleşti
15.03.2026 11:33
Yüksel ve Zeliha Boğaakça, 40 yaşında okuma yazma kursuna katılarak hayallerine kavuştu.

Şanlıurfa'da yaşayan 47 yaşındaki Yüksel ve 44 yaşındaki Zeliha Boğaakça kardeşler, çocukluk yıllarında mahrum kaldıkları eğitim hayallerine 40 yaşından sonra aynı okul sırasında kavuştu.

Boğaakça kardeşler, merkez Haliliye ilçesine bağlı Mavi Vatan İlkokulunda açılan okuma yazma kursuna yaklaşık iki ay önce katıldı.

Ev işlerinden arta kalan zamanlarında kursun yolunu tutan kardeşler, aynı okul sırasında harfleri birleştirip kelimeleri kağıda dökmenin gururunu yaşıyor.

Yüksel Boğaakça, AA muhabirine, kendisinin eğitim almadığını ancak 7 çocuğunu okuttuğunu söyledi.

Okuma yazma bilmediği için rahatlıkla bir yerlere gezmeye gidemediğini aktaran Boğaakça, şunları kaydetti:

"Şimdi okuma yazmaya onun için heves ettim. İleride çocuklar gider onların yanına gidip gezmek isterim. Elime bir ehliyet geçerse belki araba da sürmek isterim. O da en büyük hayalim. Olmasa bir belge olur. İleride o belgeyle bir dükkan, küçük bir iş yeri açmak isterim. Hastaneye gidiyoruz mesela hangi doktora, bölüme gideceğiz? Onu da bilmiyoruz. Kimseye yük olmadan kendi ayaklarımın üstünde kalmak istiyorum."

Boğaakça, okuma yazma kursuna geldiği için kendisini daha öz güvenli hissettiğine dikkati çekti.

"Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum"

Ablasıyla aynı sırayı paylaşan Zeliha Boğaakça da okuma yazmayı öğrenmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurguladı.

Kendi ayakları üzerinde durmak istediğini anlatan Boğaakça, "İnsan bir şey okudu mu kendini iyi hissediyor. Kendini ifade edebiliyor. Bir şey okuyunca insan mutlu oluyor. Mesela ben telefondaki mesajı okumasını bilmezdim. Artık okuyabiliyorum. Kitap okuyabiliyorum. Çok güzel bir şey ve ben buna devam etmek istiyorum. Araba sürmek istiyorum, bir meslek edinmek istiyorum. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum." dedi.

Ablasıyla aynı sırayı paylaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Boğaakça, şöyle konuştu:

"İyi ki de bu imkan sağlandı. Hiçbir şeye geç kalınmıyormuş. İnsan isterse yapabiliyormuş. Bak ben bunu sonuna kadar gitmek istiyorum. Sadece bununla kalsın istemiyorum. Yurt dışındaki kardeşlerimin yanına gitmek istiyorum. Ben dünyayı gezmek istiyorum. Eğer okuma yazmam olursa ben bunların hepsini yapabilirim. Ama okuma yazmam olmazsa gidemem."

"Hayallerine yardımcı olmak istiyorum"

Kurs öğretmeni Gülistan Şimşek ise Yüksel ve Zeliha kardeşlerin öğrenmeye çok istekli olduğunu söyledi.

Kardeşlerin hayallerine ulaşması için yardımcı olduğunu belirten Şimşek, "Kardeş olarak gerçekten çok çok iyiler, istekliler. Derse katılımları çok iyi. Verdiğim ödevleri yerine getiriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Onlar istedikçe ben onlara daha çok şey öğretmek istiyorum. Hedefleri çok yüksek. İleride yurt dışı hayalleri var. Ben de bu hayallerine yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

