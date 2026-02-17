Karlıova Fotoğraf Gösterisi Mersin'de

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, "Karlıova Fotoğraf Gösterisi" düzenlendi.

Epileptik Art Sinema Fotoğraf Atölyesi tarafından organize edilen etkinlikte, fotoğraf sanatçısı Ali Tuzcu'nun Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çektiği portre ve yaşamdan anlar ile Karlıova manzaralarını barındıran 38 kare sergilendi.

Etkinlikte fotoğraf teknikleri konusunda da söyleşi gerçekleştirildi.