Kars\'ın Sarıkamış ilçesinde kurtların yaşamı ve hareketleri takip ediliyor

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uydu vericisi takılan kurtların yaşamı ve hareket alanları yakından takip ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile KuzeyDoğa Derneği ekiplerinin ortak çalışmasıyla Sarıkamış'ta hayata geçirilen "Büyük Memeliler İzleme Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında arazide çalışma yapan ekipler, geçen sene ilkbaharda yakaladıkları bazı kurtların boyunlarına uydu vericisi taktı.

Kurtları daha sonra doğaya bırakarak takibe alan ekipler, özellikle kış aylarında bu canlıların yaşam mücadelesi ve hareket alanlarıyla ilgili analiz yapıyor.

Ekipler, son olarak Selim ilçesinde sinyal aldıkları ve dronla görüntüledikleri "Levent" isimli kurdun ayak izlerinde incelemelerde bulundu. İlk başta bu kurdun tek başına gezdiğini düşünen ekipler, araştırmalar sonunda kurdun 4 bireylik bir sürüde yer aldığını, sürünün kış aylarında tek sıra halinde ve aynı izde ilerlediğini belirledi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Türkiye'nin tek kurt takip projesinin Sarıkamış'ta 10 yıldan fazladır devam ettiğini söyledi.

Kurtların kardaki izlerini takip ederek bilgi topladıklarını belirten Çoban, "Takip ettiğimiz kurda arazide elimizde el anteniyle yaklaşmaya çalışıp ondan gelen sinyallerle kurdun bir sürüye ait olup olmadığını, yalnız mı yaşadığını, yoksa farklı bireylerle farklı kurtlarla mı yaşadığını anlamaya çalışıyoruz. Tabii bazı çalışmalarda kurtlarla tahmin ettiğimizden daha yakın temas kurabiliyoruz. Bunlardan bir tanesinde de takip ettiğimiz 'Levent' isimli kurttan Selim ilçesi yakınlarında sinyal aldık. Bu sinyali takip ederek kurdun 4 bireylik sürüsüne yaklaşmayı başardık ve havadan dronla görüntüledik." dedi.

Çoban, kurtların hareketlerini havadan gözlemlemenin önemli olduğunu anlatarak, "Dört kurt aynı ayak izine basarak aslında sanki bir kurtmuş gibi davranıyor ve kendilerini daha az yorarak uzun mesafeler katedebiliyor." ifadelerini kullandı.

"40'tan fazla kurdu yakaladık ve uydu vericisi taktık"

Sarıkamış'ta bu yıl 4 kurdu uydu vericisiyle takip ettiklerini dile getiren Çoban, şöyle konuştu:

"Eski ve yeni verileri incelediğimizde aslında Sarıkamış ormanları kurtlar için çok küçük alanlar ve daha büyük alanlara yayılıyorlar. Sarıkamış'ta yakaladığımız kurt, Selim'e ya da Erzurum'un Şenkaya ilçesine gidebiliyor. Bu da Sarıkamış ormanlarının ne kadar değerli ve korunmaya değer olduğunu gösteriyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 40'tan fazla kurdu yakaladık ve uydu vericisi taktık. Yakaladığımız ilk kurtlardan biri yaklaşık bir yılda 5 bin kilometrekarelik bir alanı kullanmıştı."