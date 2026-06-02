Kars'ta Halk Oyunları Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

02.06.2026 14:49
Kars'ta düzenlenen Halk Oyunları Şenliği, geleneksel gösterilerle kültürel zenginliği sergiledi.

Kars'ta Akılcı Fikirlerle Kaliteyi Artırma Stratejileri (KAFKAS) Projesi'nin alt projelerinden biri olan "Anadolu'nun Ritmi Projesi" kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Halk Oyunları Şenliği, birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin kültürel mirasa sahip çıkma bilinciyle hazırladığı gösteriler, izleyicilerden tam not aldı.

Şenliğe il genelindeki çeşitli okullardan öğrenci ekipleri katılırken, Anadolu'nun farklı yörelerine ait halk oyunları sahnelendi. Geleneksel kıyafetleriyle sahne alan öğrenciler, sergiledikleri performanslarla hem kültürel zenginliği gözler önüne serdi hem de izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Program boyunca Kafkas, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerine ait halk oyunları büyük ilgi gördü. Öğrencilerin aylar süren hazırlıklarının ürünü olan gösteriler, salondaki davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Veliler, öğretmenler ve protokol üyeleri de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Şenlik kapsamında sahne alan ekipler, performanslarının ardından katılım belgeleriyle ödüllendirilirken, program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kültürel değerlerin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması adına önemli bir organizasyon olarak değerlendirilen Halk Oyunları Şenliği, katılımcılardan ve izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, Kars'ın kültürel hayatına renk katarken, Anadolu'nun zengin folklorik mirasının yaşatılmasına da önemli katkı sundu. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Kars, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
