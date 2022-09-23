Kars'ta sezonun ilk gravyeri tezgahlardaki yerini saz eşliğinde aldı - Son Dakika
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Kars'ta sezonun ilk gravyeri tezgahlardaki yerini saz eşliğinde aldı

23.09.2022 09:54

Kars'ta "peynirlerin kralı" olarak adlandırılan sezonun ilk gravyerleri, halk ozanının sazı eşliğinde söylediği türkülerle satışa sunuldu.

Kars'ta "peynirlerin kralı" olarak adlandırılan sezonun ilk gravyerleri, halk ozanının sazı eşliğinde söylediği türkülerle satışa sunuldu.

Zengin florasıyla öne çıkan yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalar ile meralarda çeşitli çiçek ve kekiklerle beslenen ineklerin sütünden yapılan gravyer peyniri, uzun uğraşlarla üretiliyor.

Ortalama 20-25 kilogram tam yağlı inek sütünden 1 kilogram gravyer elde eden üreteciler, mayısta topladıkları sütleri, yöreye özgü bakır kazanlarda pişirip çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra dinlenmeye bırakıyor.

Yuvarlak hale getirilip uzun süre dinlendirildikten sonra satışa sunulan gravyer peynirleri, tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Sezonun ilk gravyeri, halk ozanı Yüksel Öztürk'ün sazıyla gravyere yazdığı türküyü söylemesiyle kesilip, satışa sunulmak üzere tezgaha konuldu.

Sarıkamış ilçesinde peynir işletmeciliği yapan Erol Turut, AA muhabirine, Kars Boğatepe köyünde üretilen sezonun ilk gravyerini, sazlar eşliğinde türkü söyleyip satışa sunduklarını belirtti.

Turut, Kars gravyerinin dünyanın ünlü peynirleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene peynir üretimi açısından bereketli bir yıldı. Meraların bol yağmur almasının da etkisiyle otun ve sütün kalitesi çok iyi olduğundan kaşarın, gravyerin lezzeti de güzel oldu. Sezonun ilk gravyerini kestik, bir top gravyer yaklaşık 70 kilogram geliyor. Gravyer peynirlerini şu an kilosu 230 liradan Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz."

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Kaynak: AA

Kars, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta sezonun ilk gravyeri tezgahlardaki yerini saz eşliğinde aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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