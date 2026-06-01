Kars Valisi Polat, Misafirlere Rehberlik Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars Valisi Polat, Misafirlere Rehberlik Etti

Kars Valisi Polat, Misafirlere Rehberlik Etti
01.06.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valisi Ziya Polat, misafirlerle tarihi ve kültürel zenginlikleri gezerek rehberlik yaptı.

Kars Valisi Ziya Polat, kente gelen misafirlerle yakından ilgilenerek adeta rehberlik yaptı. Kars'ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini konuklarına anlatan Vali Polat, Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesi olma özelliğini taşıyan Kars Peynir Müzesi'ni de misafirleriyle birlikte gezdi.

Kars'ın son yıllarda turizm alanında önemli bir ivme yakaladığını belirten Vali Polat, kentin sahip olduğu tarihi mirasın yanı sıra yöresel ürünleri ve gastronomi değerleriyle de Türkiye'nin dikkat çeken destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

Misafirlere Kars'ın geçmişten günümüze uzanan tarihini anlatan Polat, özellikle Ani'den Sarıkamış'a, Kars Kalesi'nden peynir üretim kültürüne kadar birçok konuda bilgiler verdi. Ziyaret kapsamında Türkiye'de benzeri bulunmayan Kars Peynir Müzesi gezilerek, bölgede üretilen peynir çeşitleri, geleneksel üretim yöntemleri ve Kars'ın süt ürünleri alanındaki köklü geçmişi tanıtıldı.

Müzedeki sergileri tek tek inceleyen konuklar, Kars'ın zengin peynir kültürü hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulurken, Vali Polat da müzenin kuruluş amacı ve bölge ekonomisine katkıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ziyaret boyunca misafirleriyle yakından ilgilenen Vali Polat'ın samimi tavırları dikkat çekerken, konuklar Kars'ın tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görme imkanı buldukları için memnuniyetlerini dile getirdi.

Kars'ın tanıtımına büyük önem veren Vali Ziya Polat'ın, kente gelen ziyaretçilere bizzat rehberlik etmesi takdir toplarken, bu tür çalışmaların şehrin turizm potansiyelinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sunduğu belirtildi. - KARS

Kaynak: İHA

Kars Valiliği, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Ziya Polat, Gastronomi, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kars Valisi Polat, Misafirlere Rehberlik Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Galatasaray’da bir ayrılık daha Sessiz sedasız veda etti Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
Bayram dönüşü Adalar’da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler Bayram dönüşü Adalar'da izdiham: Vapura binmek için birbirlerini ezdiler
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor Alkol satışına yeni düzenleme geliyor

13:47
Aziz Yıldırım’dan Arda Güler bombası
Aziz Yıldırım'dan Arda Güler bombası
13:15
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
8 kişiye mezar olan otobüs kazasının nedeni belli oldu
12:59
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
Bayram ziyaretinde teyzesini öldüren gencin ifadesi tüyler ürpertti
12:50
Galatasaray’da şok bir ayrılık daha Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok bir ayrılık daha! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:40
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
Bayram tatilinin acı bilançosu belli oldu
12:21
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak İşte kulislerden sızan oran
Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak? İşte kulislerden sızan oran
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 13:54:35. #7.12#
SON DAKİKA: Kars Valisi Polat, Misafirlere Rehberlik Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.