Kars Yaşayan Miras Şöleni 2026 - Son Dakika
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Kars Yaşayan Miras Şöleni 2026

11.06.2026 11:03
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Kars'ta 12-14 Haziran 2026'da düzenlenecek etkinlik, kültürel mirası tanıtacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kars Valiliği ve Biz Ebru Derneği iş birliğinde düzenlenen "Kars Yaşayan Miras Şöleni", 12-14 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı illerinden gelecek somut olmayan kültürel miras taşıyıcıları ile sanatkarları buluşturacak şölen, 3 gün boyunca Kars'ın kültürel hayatına renk katacak.

Serhat kenti Kars'ta düzenlenecek olan etkinlik, geleneksel sanatların yaşatılması, kültürel değerlerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçiriliyor. Gazi Kars Bedesteni'nde gerçekleştirilecek şölen kapsamında, Türkiye'nin 16 farklı ilinden 50 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı ve sanatkar Karslılarla buluşacak.

Kars, zengin kültürel mirasıyla dikkat çekerken, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde yer alan aşıklık geleneği, Köse, Kazkaz ve Farfarafilli oyunları, keçecilik, mey yapımcılığı ve icracılığı, geleneksel oyuncak yapımı, yağmur duası törenleri ve mani söyleme geleneği olmak üzere 9 kültürel unsur ve 60 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısına ev sahipliği yapıyor.

"Açılışı Vali Polat ve Genel Müdür Terzi yapacak"

Şölenin resmi açılışı 12 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Kars Valisi Ziya Polat ile Selim Terzi tarafından gerçekleştirilecek.

Etkinlik boyunca ziyaretçiler; İğne Oyacılığı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Yazmacılık, Lületaşı İşleme, Rize Bezi Dokuma, Tespih Yapımı, Cam Altı Sanatı, Bağlama ve Tar Yapımı, Siirt Battaniyesi Dokuma, Ahşap İşleri, Gümüş ve Oltu Taşı İşleme, Baston Yapımı, Çinicilik, Karabağ Kilimi Dokuma, Kırkyama, Telkari, Bıçakçılık, Naht, Bitkisel Örücülük, Tel Kırma, Cam İşleri, Deri İşleme, Kazaziye, Sedefkarlık ve Mücevher Sadekarlığı gibi birçok geleneksel el sanatının ustalarıyla bir araya gelme fırsatı bulacak.

"Sergiler, söyleşiler ve uygulamalı atölyeler düzenlenecek"

Şölen kapsamında uygulamalı atölyeler, ustalarla söyleşiler, sergiler ve gösteriler gerçekleştirilecek. Türk süsleme sanatlarının seçkin örneklerinin yer alacağı etkinliklerde Biz Ebru Atölyesi sanatçılarının hazırladığı Ebru Sergisi ile sanatçı Yasemin Yurtkuran tarafından hazırlanan Hüsn-i Hat Sergisi sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Öte yandan sanatçı Atakan Berk Tazegül tarafından gerçekleştirilecek halk müziği dinletisi de etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşatacak.

"Çocuklar geleneksel oyunlarla buluşacak"

Şölen kapsamında çocuklara yönelik özel etkinlikler de düzenlenecek. Karagöz sanatçısı Yılmaz Karakuzu tarafından sahnelenecek Karagöz gösterisi ve kukla sanatçısı Oğuzhan Vartolioğlu tarafından gerçekleştirilecek kukla gösterileri, minik ziyaretçilere geleneksel sahne sanatlarını tanıtacak.

Ayrıca oluşturulacak çocuk oyun alanlarında Mangala, Topaç Çevirme, Seksek ve Dokuztaş gibi geleneksel Türk oyunları çocuklarla buluşturulacak.

"Ekin Uzunlar Karslılarla buluşacak"

Şölen kapsamında 12 Haziran akşamı Cumhuriyet Meydanı'nda (Şehir Stadyumu yanı) düzenlenecek konser programında, sanatçı Şahin Atabay ve saz arkadaşları türkü severlerle bir araya gelecek. Gecenin finalinde ise Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar, ücretsiz halk konseriyle Karslılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirilecek olan Kars Yaşayan Miras Şöleni'nin, hem geleneksel sanatların tanıtımına katkı sağlaması hem de Kars'ın kültürel turizmine önemli bir ivme kazandırması hedefleniyor. Üç gün sürecek etkinlik boyunca binlerce ziyaretçinin Gazi Kars Bedesteni'nde ağırlanması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars Yaşayan Miras Şöleni 2026 - Son Dakika

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