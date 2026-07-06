Kars yaz turizminde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Kars yaz turizminde yoğun ilgi görüyor

Kars yaz turizminde yoğun ilgi görüyor
06.07.2026 13:19
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Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kars, yaz tatilinin başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Baltık mimarili tarihi yapılar ve Sarıkamış'ın doğal güzellikleri en çok ilgi gören noktalar arasında. Turizm hareketliliği oteller, restoranlar ve yerel esnaf için ekonomik canlılık sağlarken, kent 4 mevsim turizmin merkezi olma yolunda ilerliyor.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kars, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle 4 mevsim ilgi gören kent, yaz aylarında da yoğun ziyaretçi akını yaşıyor. Başta UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri olmak üzere Kars Kalesi, Baltık mimarisiyle dikkat çeken tarihi yapılar ve Sarıkamış'ın eşsiz doğası, kente gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor.

Kars'a gelen turistler, binlerce yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ziyaret ederken, kentin kendine özgü mimarisini, kültürünü ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Turizm sezonundaki hareketlilik otellerden restoranlara, kafelerden hediyelik eşya satıcılarına kadar birçok sektöre ekonomik canlılık kazandırıyor.

"Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor"

Kars'ın en önemli tarihi değerlerinden biri olan Ani Ören Yeri, her yıl olduğu gibi bu yaz da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. "1001 Kilise Kenti" olarak bilinen ve geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ani, surları, katedrali, camileri, kiliseleri ve tarihi köprüsüyle ziyaretçilerini adeta açık hava müzesinde yolculuğa çıkarıyor.

"Kars Kalesi'nden şehrin eşsiz manzarası izleniyor"

Kentin simgelerinden biri olan Kars Kalesi de turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlar arasında bulunuyor. Tarihi kaleye çıkan ziyaretçiler, Kars'ı kuşbakışı izleme fırsatı bulurken bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"Baltık Mimarisi Kars'a ayrı bir kimlik kazandırıyor"

Kars şehir merkezindeki Baltık mimarisiyle inşa edilmiş tarihi binalar da turistlerin en fazla zaman geçirdiği bölgelerden biri oluyor. Özellikle taş işçiliğiyle dikkat çeken yapılar, geniş caddeler ve tarihi kamu binaları ziyaretçilere adeta Avrupa kentlerini andıran bir atmosfer sunuyor. Rehberler eşliğinde yapılan şehir turlarında turistler, bu yapıların tarihçesi hakkında bilgi alırken bol bol fotoğraf çekiyor.

"Sarıkamış doğaseverlerin vazgeçilmez rotası"

Kış turizmiyle tanınan Sarıkamış, yaz aylarında ise yemyeşil ormanları, serin havası ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Sarıçam ormanları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler temiz havanın keyfini çıkarırken, bölgenin doğal yaşamını da yakından gözlemleme imkanı buluyor. İlçeye gelen turistler, Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek tarihe tanıklık ediyor.

"Turizm hareketliliği esnafın yüzünü güldürüyor"

Yaz sezonuyla birlikte kentte yaşanan turizm yoğunluğu, Kars ekonomisine de önemli katkı sağlıyor. Otellerde doluluk oranları artarken, restoranlar, kafeler ve yöresel ürün satışı yapan işletmelerde hareketlilik yaşanıyor. Özellikle Kars kaşarı, gravyer peyniri, bal, kaz eti ve el sanatları ürünleri turistlerden yoğun ilgi görüyor.

"Kars 4 mevsim turizmin merkezi olma yolunda"

Tarih, kültür ve doğayı aynı anda sunabilen ender şehirlerden biri olan Kars, yalnızca kış turizmiyle değil yaz turizmiyle de adından söz ettiriyor. Ani'nin tarihi mirası, Kars'ın Baltık mimarisi, Kars Kalesi'nin eşsiz manzarası ve Sarıkamış'ın doğal güzellikleri sayesinde kent, her geçen yıl daha fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayarak Türkiye'nin yükselen turizm destinasyonları arasındaki yerini güçlendiriyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars yaz turizminde yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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