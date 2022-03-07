Kartal'da "6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
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Kartal'da "6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri" sahiplerini buldu

07.03.2022 10:13

Kartal'da "6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri" sahiplerini buldu Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu.

Kartal'da "6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri düzenlenen etkinlikte sahiplerini buldu. 43 katılımcının eserlerini gönderdiği yarışmada dereceye girenler ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in ve seçici yönetim kurulu üyelerinin elinden aldı.

Kartal'da deneme türünün edebiyatta özgün ve seçkin yazarlarından Vedat Günyol'un anısını yaşatmak, onu yeni kuşaklara tanıtmak üzere Kartal Belediyesi öncülüğünde Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye PEN Yazarlar Derneği, ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen "6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri" sahiplerini buldu. 6.'sı düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülleri için Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Meclis Üyeleri, seçici kurul üyeleri, muhtarlar ve birçok edebiyatseverler katıldı. Program Vedat Günyol'un hayatını anlatan kısa film gösterimi ile başladı.

Ödüller sahiplerini buldu

"Kanun Hükmünde Yalnızlıklar" başlıklı eseri ile Mazlum Çetinkaya Jüri Özel Ödülünü, "Devinimler" adlı yapıtıyla Şafak Baba Pala ve "Daraltılmış Yeni Baskı" kitabı ile Hakan Unutmaz, Genç Deneme Yazarı Ödülü'ne layık görüldü. 6. Vedat Günyol Deneme Ödül töreninde 1'inciliği kazanan esere 7 bin 500 TL, Jüri Özel Ödülü 3 bin TL, Genç Deneme Yazarı Ödülü'ne ise 3 bin TL verildi.

"Bu yolculuğa 6 yıl önce bir inançla çıktık"

Programda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Vedat Günyol ödüllerini birazdan gerçekleştireceğiz. Bu yolculuğa 6 yıl önce bir inançla çıktık. Bugün dinledikçe, duydukça, andıkça aslında ne kadar kıymetli bir işi, ne kadar kıymetli bir yazarı, üstadı gençlere ya da bugünden sonra onu duymaya çalışan insanlara aktardığımızı bir kez daha hatırlıyoruz. Buna bu sürece yazı gönderen yazım dünyasının çok kıymetli üstatları da var, öğrencileri de var. Kartal Edebiyat Dergisi, Kartal'da gerçekleşen edebiyatın bütün kollarıyla alakalı adım atarken Vedat Günyol gibi sahiplendiğimiz ve kıymet verdiğimiz büyük üstadın, TRT'nin söylediği tabirle, yazarların Cumhurbaşkanı olarak adlandırması çok kıymetli. Şiirle, denemeyle, edebiyatın bütün kollarıyla bir şekilde kültürel sanatın içerisinde var olmak çocuklara bunu aktarmak çok kıymetli olacaktır" dedi.

Öte yandan Vedat Günyol anısına Kenan Çetinceviz ve Pınar Sivritepe tarafından konser de verildi.

Kartal'da 6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu
Kartal'da 6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu
Kartal'da 6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri sahiplerini buldu

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Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Vedat Günyol, Türk Lirası, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal'da '6.Vedat Günyol Deneme Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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