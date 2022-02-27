Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika
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Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

27.02.2022 09:55

- Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu Ödül sahipleri, ödülünü Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı Kartal Belediyesi tarafından üç yıl önce yayın hayatına başlayan edebiyat kültür sanat dergisi KE'nin, 'Onur ve Emek Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

- Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

Ödül sahipleri, ödülünü Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi tarafından üç yıl önce yayın hayatına başlayan edebiyat kültür sanat dergisi KE'nin, 'Onur ve Emek Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül sahipleri, ödülünü Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı.

Kartal Belediyesi tarafından iki aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi "KE", 3. yılını görkemli bir organizasyonla kutladı. Her sayısında, edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağına taşıyan dergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde 'Onur ve Emek Ödülleri', düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Programa, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Yazar İnci Aral, şair çevirmen Cevat Çapan ve birçok yazar ve şair katıldı. Program, KE dergisini anlatan kısa film gösterimi ile başladı. Ardından müziğin iki değerli ismi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ile usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın, KE'nin, 'Onur ve Emek Ödülleri'nde katılımcılara muhteşem bir müzik dinletisi sundu.

Ödül sahipleri, ödülünü Başkan Gökhan Yüksel'in elinden aldı

Türk Edebiyatının saygın ve özgün isimlerinden İnci Aral ile şiir ve çeviri dünyasının üretken isimlerinden Cevat Çapan ve yazarlardan Melih Yıldız, Ercan Yılmaz, İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan, Serkan Türk, Can Ersal ödülünü Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in elinden aldı.

"KE dergisinin kalıcılığıyla ilgili daha da yüksek adımlar atmaya karar verdik"

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı kürsü konuşmasında, "Üç yıl önce yola çıktığımızda bu yolculuk için arkadaşlarım bu projeyi, bu öneriyi sunduklarında bir derginin tutunabilmesi, yer edinebilmesi, ve devamının gelmesinin çok zor olduğunun farkında olan biri olarak ekip arkadaşlarımın heyecanını bir hayli hissettiğim için bu sürece başladık. Tabii pandemi süreciyle beraber kitapların okuyucularla buluşmasının daha zorlaştığı bir dönemde bunun hala ilerliyor olabilmesi ve edebiyat dünyasının, yazarların şairlerin ona sahip çıkması elbette bizi güçlendiriyor ve cesaretlendirdi. Geçtiğimiz yaz kitap fuarına gelen misafirler, konuklar, komşularımın ve yazarların KE dergisinden fazlaca bahsetmesinden ve takip ettiklerini ifade etmesinden dolayı doğru yolda olduğumuzu anlayıp bunun kalıcılığıyla ilgili daha da yüksek adımlar atmaya karar verdik" dedi.

Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu
Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu
Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu

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Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Edebiyat, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kartal'da KE Dergisi 'Onur ve Emek Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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