Avluburun\'da festival coşkusu

Kartepe'de 3. Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali kapsamında çeşitli etkinlikler ve konser programı düzenlendi.

Kartepe Belediyesi ile Balkan Türkleri dernekleri işbirliğinde organize edilen ve ilk etabı geçen hafta Kartepe Kent Meydanı'nda yapılan festivalin ikinci etabı, Avluburun Mahallesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından festival alanında kurulan sahnede Sırbistan, Moldova, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'dan gelen konuk halk oyunları ekipleri kendi yörelerine ait dans gösterilerini sergiledi. Etkinlikte ayrıca Kocaeli'yi temsilen Mehmet Ali Paşa Halk Oyunları Spor Kulübü (MAP HOYTAG) sahne aldı.

Halk oyunları gösterilerinin ardından şarkıcı Halil Eser konser verdi. Konsere katılan vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek halay çekti.

Programa, Kartepe belediye başkan yardımcıları Orhan Akyüz, Mehmet Yaman ve Mehmet Filiz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ