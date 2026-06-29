Yaz sineması coşkusu başladı

Kartepe'de yaz tatiline giren çocuklar, açık hava sinemasında "Zootropolis 2" filmiyle keyifli vakit geçirdi.

Kartepe Belediyesi, yaz etkinlikleri kapsamında çocukları ve aileleri harika bir açık hava sineması etkinliğiyle buluşturdu. Yaz sezonunun bu yıl ilk gösteriminde, Kanal Park Açık Hava Sinema Alanı neşeli anlara sahne oldu. Yaz tatiline giren çocukların keyifli akşam geçirmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, beyaz perdeye yansıyan "Zootropolis 2" filmi miniklerden tam not aldı. Okulların kapanmasıyla birlikte uzun tatil dönemine giren Kartepeli minikler, tatilin ilk sinema ödülünü aldı. Bu yaz sezonunun ilk açık hava sineması olma özelliğini taşıyan etkinlik, yoğun ilgi gördü. Kartepe Belediyesi, sinema keyfini ikiye katlamak için alandaki vatandaşlara ücretsiz mısır, su ve çay ikramında bulundu. - KOCAELİ