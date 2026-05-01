Kartepe\'de lise öğrencilerinden "Gençlerin Renkleri" resim sergisi

Kartepe'de lise öğrencilerinin hazırladığı "Gençlerin Renkleri" adlı karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yıl boyunca hazırlanan eserlerin yer aldığı sergi, Kartepe Belediyesi Sanat Evi'nde açıldı. Kara kalem, yağlı boya, desen ve modern çalışmalardan oluşan serginin açılışına, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Enes Emengen, Okul Müdürü Mesut Tekin, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sergi alanını inceleyerek eser sahibi öğrencilerden çalışmaları ve teknik detaylar hakkında bilgi alan Belediye Başkanı Kocaman, gençlerin sanatla iç içe olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Sanat Evi'ni ilçeye kazandırırken gençlerin sanata yönelmesini hayal ettiklerini belirten Kocaman, "Sanat Evi'ni açarken tam da bunu hayal ettik. Gençler sanatla iç içe olsunlar, sanatı sevsinler istiyoruz. Bu güzel salondan sadece profesyonel değil amatör sanatçılarımız da faydalanıyor. Bugün burada sergide eseri bulunan bütün gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Farklı tekniklerin harmanlandığı "Gençlerin Renkleri" sergisi, 8 Mayıs tarihine kadar Kartepe Belediyesi Sanat Evi'nde ziyaret edilebilecek. - KOCAELİ