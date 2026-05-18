Karadeniz'in sakladığı hazine gün yüzüne çıktı: 16. yüzyıla ait sikkeler müzede sergileniyor

18.05.2026 15:33  Güncelleme: 15:36
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde 14 yıl önce bir vatandaşın deniz kumunu elerken bulduğu 16. yüzyıla ait 961 adet tarihi sikke, Uluslararası Müzeler Günü kapsamında açılan sergiyle ziyaretçilere sunuldu.

Kastamonu Müze Müdürlüğünde, "Çatalzeytin Ginolu Limanı'ndan Çıkarılan Sikkeler" adlı sergi açıldı. Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla kentte hafta boyunca farklı programlar da yapılacağı bildirildi. Müze Müdürlüğü'nce öğrenciler için arkeoloji eğitimi, kil şekillendirme çalışmaları ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik etkinlikler düzenlenecek.

Serginin açılışının ardından Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu, müzeyi ziyaret eden öğrencilere arkeolojik kazılar, kültürel miras ve müzecilik çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven, öğrenciler ve davetliler katıldı. Kurdele kesiminin ardından davetliler, sergi alanındaki eserleri inceledi.

Müze Müdürü Erol Kale, bulunan eserlerin 16. yüzyıla ait olduğunu belirterek, buluntuların Karadeniz açıklarında battığı değerlendirilen bir ticaret gemisinden sürüklenmiş olabileceğini söyledi. Kale, "2012 yılında Çatalzeytin'de belediye tarafından balıkçı barınağında temizlik çalışması yapıldı. Denizin sürüklediği kumların gemilerin altına dolması nedeniyle bu kumlar temizlenerek kıyıya çıkarıldı. Kenara yığılan kum öbeklerinden bir vatandaş, inşaatta kullanmak için kum aldı. Kumu elerken içerisinde altın sikkelere rastladı ve durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi" dedi.

Sikkelerin Müze Müdürlüğüne teslim edilmesinin ardından bölgede inceleme yaptıklarını ifade eden Kale, "Alanda yaptığımız inceleme sonucunda kumların içerisinde halen sikkelerin bulunduğunu gördük. Bunun üzerine bölgede 34 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyük bir makine kurarak tüm kumları eledik ve 961 adet sikke ele geçirdik. Bu sikkeler arasında Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı sikkeleri, Venedik sikkesi, altın ve gümüş sikkeler ile Ortaçağ dönemine ait örnekler bulunuyor" şeklinde konuştu.

Buluntuların ortak özelliğinin 16. yüzyıla ait olması olduğunu dile getiren Kale, "Bu sikkeleri bugün ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. Kastamonu'da denizden gelen bu buluntuların ortak özelliği 16. yüzyıla ait olmalarıdır. Dolayısıyla bu eserlerin, 16. yüzyılda Karadeniz açıklarında batan bir ticaret gemisinden sürüklenen buluntular olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2012 yılında Çatalzeytin Belediyesi'nce Ginolu Koyu Balıkçı Barınağı'nda yapılan temizlik çalışması sırasında denizden çıkarılan kumlar kıyıya bırakıldı. Samancı köyünde yaşayan bir vatandaş da inşaatta kullanmak için aldığı kumu elerken çok sayıda sikkeyle karşılaştı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine eserler, Kastamonu Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından kum öbeklerinde kazı çalışması başlatıldı. 34 gün süren çalışmada toplam 961 adet sikke bulundu. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine ait Osmanlı paralarının yanı sıra Venedik, altın ve gümüş örnekler de gün yüzüne çıkarıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

