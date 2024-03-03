Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği Üyeleri Tarafından Kurulan Bando Takımı Gösteri Yapmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği Üyeleri Tarafından Kurulan Bando Takımı Gösteri Yapmaya Hazırlanıyor

Kastamonu\'da Halime Çavuş Kadın Derneği Üyeleri Tarafından Kurulan Bando Takımı Gösteri Yapmaya Hazırlanıyor

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından kurulan bando takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak. Dernek üyeleri, farkındalık yaratmak ve keyifli zaman geçirmek amacıyla kurulan bando takımıyla ulusal düzeyde de gösteriler yapmayı hedefliyor. Kadın bando takımında her yaş grubundan kadın yer alıyor ve takımın ilk gösterisi büyük bir heyecanla bekleniyor.

03.03.2024 12:03  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği üyeleri tarafından kurulan bando takımı gösteri yapmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce kurulan dernek, kadınlara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Derneğin üyesi 20 kadın, bir süre önce "Halime Çavuş Derneği Kadın Bando Takımı"nı kurdu.

Dernek üyelerinden majör Berrin Canlı öncülüğünde 3,5 aydır Merkez Spor Salonu'nda çalışmalarını yürüten bando takımı, ilk gösterisini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 7 Mart'ta Kastamonu'da, daha sonra da farklı yerlerde gösteriler yapmayı planlıyor.

Dernek Başkanı Avukat Şule Özbay, AA muhabirine derneğin güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Kadınların kurduğu bir dernek olduklarını ifade eden Özbay, "Girişimci kadın derneği ama amaçlarımız arasında farkındalık yaratan projelere yer vermek de var. Bunlardan biri de kadın bando takımı oldu. Çok kısa sürede organize olduk. İlk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir gösteri yapmayı hedefliyoruz. Zamanla ulusal düzeyde de gösteri yapmak istiyoruz." dedi.

Her yaş grubundan kadının bando takımında yer aldığını belirten Özbay, "Her kesimden, her yaş grubundan 20 kadın bando takımında yer alıyor. Emekliler, ev hanımları, avukatlar, sağlık personeli, eğitimciler var. Kimisi okul döneminde bando takımında bulunmuş, kimisi arzu etmiş ama fırsat bulamamış. Burada çok güzel zaman geçiriyoruz. İşin aslı keyif almak, farkındalık oluşturmak, farklı ve daha önce denenmemiş bir şeyi yaparak bir araya gelmek istedik." diye konuştu.

Özbay, kendilerine destek olan kurumlara teşekkür etti.

"Çok heyecanlıyız"

Kadın bando takımı fikrini ortaya atan iş kadını Asuman Özkan ise ilk gösterilerini 7 Mart Perşembe günü Kastamonu Üniversitesinde gerçekleştireceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Dernek olarak farklı çalışmalar sürekli yapıyorduk. Bir bando takımı kuralım fikrini ortaya sundum. 'Neden Kastamonu'da bir bando takımı olmasın?' dedim. Öğrencilikte birçoğumuz çaldık, bayramlarda çok da güzel oluyordu. Arkadaşlar tarafından da kabul gördü. Kastamonu'nun artık bir bando takımı var. Öğrencilik yıllarına tekrar geri dönüyoruz. Haftada bir çalışıyoruz. O gün (gösteri günü) gelsin diye heyecanla bekliyoruz, çok eğleniyoruz. Perşembeyi iple çekiyoruz."

Bir kamu kurumunda sosyal hizmet uzmanı olan Eylem Aydın da "Kadın bandosu fikri çıktıktan sonra Kastamonu'nun geçmişinde hiç böyle bir şey olmadığını gördük. Bu ilk olacak, o yüzden çok heyecanlıyız. İlk kez yaptığımız şeyi geleceğe taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halime Çavuş, Kastamonu, Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği Üyeleri Tarafından Kurulan Bando Takımı Gösteri Yapmaya Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Baba Ocağını Restore Edip Kültür Evinine Çevirdi
    13:25 Baba Ocağını Restore Edip Kültür Evinine Çevirdi

    Bayburt'ta yaşayan marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını restore ederek kültür evine dönüştürdü. Evde bin adetin üzerinde antika ve nostaljik eşya sergileniyor. Keleş, bu işi kendi imkanlarıyla yaparken, Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekliyor.

  • Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Vefatının 11. Yılında Anma Töreni
    13:21 Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in Vefatının 11. Yılında Anma Töreni

    Arabesk ve halk müziği sanatçısı Müslüm Gürses, vefatının 11. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Gürses'in sevenleri, mezarın etrafına asılan posterlerle birlikte atkılarla mezarlığa geldi. Anmada hayır lokması, simit ve lokum dağıtılırken Adana'nın ünlü acılı ütü tostu yapıldı. Gürses'e benzeyen kişiler de törene katılarak hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

  • Marangoz ustası, baba ocağını kültür evine dönüştürdü
    12:41 Marangoz ustası, baba ocağını kültür evine dönüştürdü

    Bursa'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Bayburt'a dönen marangoz ustası Ömer Keleş, baba ocağını kültür evine çevirdi. Kendi imkanlarıyla restore ettiği evde binlerce antika ve nostaljik eşyayı sergileyen Keleş, turistlerin ilgisini çekiyor. Keleş, antika tutkusunu kazancının yarısını bu eşyalara harcayarak sürdürüyor. Bayburtlu yetkililerden manevi destek bekleyen Keleş, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak amacıyla bu işe devam etmek istediğini belirtiyor.

  • Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da AntTalks Etkinliğinde Konuştu
    12:30 Prof. Dr. İlber Ortaylı Antalya'da AntTalks Etkinliğinde Konuştu

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği AntTalks etkinliği kapsamında Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu ve yerel yönetim geleneği konusunda söyleşi gerçekleştirdi.

  • Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti
    12:25 Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti

    Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bozüyük Sanat Atölyesi ile düzenlenen resim ve fotoğraf sergisini ziyaret etti. Sergide yer alan eserler hakkında bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, sergiye katılanları tebrik etti.

  • Kayseri'deki 700 yıllık Köşk Medrese, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor
    11:31 Kayseri'deki 700 yıllık Köşk Medrese, kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye hazırlanıyor

    Kayseri'deki yaklaşık 700 yıllık Köşk Medrese, restorasyonun ardından kültür ve sanat merkezi olarak hizmet vermeye başlayacak. Medrese, çeşitli etkinliklerle ramazan ayında hizmete açılacak. Medresenin içinde Alaeddin Eretna ve ailesinin mezarının bulunduğu kümbet de yer alıyor. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, medresenin tarihi ve kültürel değerini vurgulayarak, buranın Türk İslam merkezi olarak kullanılacağını belirtti.

  • Ouchhh, Ay'a yapay zeka veri sanat eseri gönderen ilk sanat stüdyosu oldu
    11:14 Ouchhh, Ay'a yapay zeka veri sanat eseri gönderen ilk sanat stüdyosu oldu

    Dijital sanat eserleri üreten Türk sanat stüdyosu Ouchhh, Ay'a yapay zeka veri sanat eseri gönderen ilk sanat stüdyosu oldu. Ouchhh Stüdyonun kurucu ortakları Ferdi Alıcı ve Eylül Duranağaç Alıcı'nın 'Human Cell Atlas' adlı eseri geçen haftalarda SpaceX roketi ile Ay'a iniş yaptı. Eser, dünya prömiyerini Art Dubai'de gerçekleştirdi ve İstanbul dahil dünyanın pek çok sanat başkentinde sergilenecek.

  • Diyarbakır'da binlerce çocuk tiyatroyla tanışıyor
    11:14 Diyarbakır'da binlerce çocuk tiyatroyla tanışıyor

    Diyarbakır merkez Bağlar Kaymakamlığı ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu işbirliğiyle hayata geçirilen 'Tiyatro Sanata Bağlar Projesi'yle binlerce çocuk tiyatro ile tanışıyor. Proje kapsamında öğrenciler, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyunları izleyerek kültürel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Proje ile özellikle kırsaldaki çocuklara ulaşmayı hedefleyen ekipler, ilçe merkezi ve kırsaldaki toplam 7 bin 655 öğrencinin tiyatro ile buluşmasını sağlayacak.

  • Ataşehir Belediyesi'nin 5. Klasik Müzik Festivali Başladı
    11:01 Ataşehir Belediyesi'nin 5. Klasik Müzik Festivali Başladı

    Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Klasik Müzik Festivali, Adıyaman Filarmoni Orkestrası'nın açılış konseriyle başladı. Festival, 16 Mart'a kadar devam edecek.

  • SAHA Studio, İstanbul, Mardin ve Rotterdam'dan sanatçıları ağırlıyor
    10:01 SAHA Studio, İstanbul, Mardin ve Rotterdam'dan sanatçıları ağırlıyor

    SAHA Studio, 2023 kasım, 2024 haziran döneminde İstanbul, Mardin ve Rotterdam'dan programa davet ettiği sanatçılar Mehmet Ali Boran, İrem Günaydın, Gizem Karakaş, Merve Kılıçer ve İrem Tok'u ağırlıyor. Sanatçıların yeni eserleri ve araştırma süreçleri, Unkapanı'ndaki İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda paylaşıldı. Program, sanatçıların eserlerini inceleme fırsatı sunuyor ve bir sonraki gösterim haziran ayında gerçekleştirilecek.


13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
11:05 Türkiye pazarında da yer alıyordu Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti Türkiye pazarında da yer alıyordu! Ev eşyaları satan Christmas Tree Shops iflas bayrağını çekti
10:31 Torundan dedeyi öldüren plan Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar Torundan dedeyi öldüren plan! Sevgilisiyle 1 milyonluk altını çaldılar
10:13 Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor Seçim yaklaşırken kulisler hareketlendi! AK Partililer 8 şehrin kazanılacağına kesin gözüyle bakıyor
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:58 Hatay’la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7’den büyük deprem olur Hatay'la ilgili korkutan uyarı: Kesinlikle 7'den büyük deprem olur
11:51 İETT otobüsünde “fazla yolcu aldın“ tartışması İETT otobüsünde "fazla yolcu aldın" tartışması
11:26 İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı
10:36 Seçimde gözler Şanlıurfa’da olacak AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak Seçimde gözler Şanlıurfa'da olacak! AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti arasında kıyasıya bir yarış yaşanacak
10:33 Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti Yerel seçimde yarışacak adayların listeleri kesinleşti
09:50 Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu Bakan Şimşek konutun kolay alınacağı zamanı duyurdu
09:27 Fatih Erbakan: 1 Nisan’da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız Fatih Erbakan: 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliği başlatacağız
09:03 Yüzlercesi kıyıya vurdu Turizm ve balıkçılığı vurabilir Yüzlercesi kıyıya vurdu! Turizm ve balıkçılığı vurabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 13:40:03. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Halime Çavuş Kadın Derneği Üyeleri Tarafından Kurulan Bando Takımı Gösteri Yapmaya Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement