Kastamonu'da Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı esti

KASTAMONU - Kastamonu Belediyesi tarafından organize edilen Türk Dünyası Günleri'nde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sevenleriyle buluştu.

Kastamonu Belediyesi tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Türk Dünyası Günleri etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan konser verdi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, Kastamonululara unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, sevilen şarkılarını seslendirdi. Katılımcıların da Yıldızdoğan'a eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, konser sonrası sevilen sanatçıya teşekkür edip çiçek ve plaket takdim etti.

Başkan Vidinlioğlu, pandemi sonrasında gençlerin enerjilerini atması için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, "Bizlerde Turan coğrafyasını uzun bir aradan sonra bu şekilde görememiştik. Ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Çünkü ne kadar çok bir araya gelirsek o kadar ilişkilerimiz daha sık bir araya gelecek. Sanki 40 yıldır birbirlerine görmeyen dostların bir araya gelmesi gibiyiz. Burada hemencecik kucaklaşıp kaynaştık. Türklük her zaman baskın gendir. Onun için gelenek, görenek, dünyanın neresinde olursanız olun yaşıyoruz ve bugün burada bunların hepsini görüyoruz. Sanki ailemizden fertler gelmiş gibi burada bir aradayız. Çok mutluyuz, inşallah Pazar gecesine kadar etkinliklerimiz devam edecek ama en kısa sürede bunun benzerlerini ve yenisini yapacağız. Yıldan yıla bu etkinliklerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz inşallah" dedi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ise, sahnede asker selamı vererek Suriye'de operasyonda olan Mehmetçik'e göndermede bulundu. Yıldızdoğan, "Hacı Bayramı Veli ile Mevlana ile Yunus Emre ile Şeyh Şabanı Veli ile bu Anadolu'yu, hele hele bu Anadolu'su Kastamonu'da olmak bize onur, gurur ve heyecan veriyor. Bizleri sizlerle buluşturan Sayın Belediye Başkanımız Rahmi Galip Vidinlioğlu'na ve onun ismi altında bütün misafirlerimize Allah'ın selamı üzerinize olsun. Türk Dünyası Günleri'nin bu yıl 22'incisi yapılıyor. Turan Turan dedik kimse inanmadı. Allah'a binlerce şükür olsun siz azmederseniz, siz söylediğiniz her şeyi hayatınıza yansıtırsanız, elif gibi dimdik doğru olursanız evet bugün bir numunesini görüyoruz ama bizim çocuklarımız Allah'ın izniyle o Turan'ı görecek, o birliği görecek, o beraberliği görecek ki bu Turan davasında bir ömür harcayan bizim büyüklerimizin ruhları, gönülleri feth olacak. Bu topraklar bin yıldır bizim. Hem manevi kanatta, hem milli kanatta. Bu bayram inmesin, ezanlar dinmesin diye nice civanlarımız, nice yiğitlerimiz, nice erlerimiz can verdiler. Kastamonu'da, cennet vatanımızın, cennet köşelerinde, yurt içinde, yurt dışında, bu bayrak inmesin bu ezanlar dinmesin diye can veren bütün şu hedalarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz" diye konuştu.

Ardından Yıldızdoğan, "Şehitler Ölmez" isimli şarkısını seslendirdi. Şarkıya seyirciler de büyük coşkuyla eşlik etti.

Konser öncesinde ise 28 ülkeden gelen Türk Cumhuriyetlerinin dans gösterileri de sahnelendi. Ayrıca Türk Cumhuriyetlerinden gelen sanatçılarda kendi ülkelerine ait şarkılar seslendirdi.

Konserde sanatçı Bünyamin Aksungur da sahne aldı. Sanatçı Aksungur, Türk Cumhuriyetlerine ait şarkıları seslendirirken şarkıların yazılmadan önceki hikayelerini de izleyenlerle paylaştı. Gecede Kırgızistan gelen ekipte, yöresel kıyafetleriyle konser verdi.

Ayrıca konser öncesinde ve sonrasında havai fişek gösterileri de geceye renk kattı. Konsere gelen çok sayıda seyirci, cep telefonlarının ışıklarını yakarak sanatçılara söylenen şarkılarda eşlik etti.