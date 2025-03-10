Kastamonu'da Turizm Bilinci Eğitimi

Kastamonu'da vatandaşlara turizm bilinci eğitimlerle aşılandı

KASTAMONU - Kastamonu'da özellikle turizm sektöründe çalışan vatandaşlar, düzenlenen eğitimlerle bilinçlendirildi. Kastamonu Üniversitesi'nce düzenlenen eğitimlere 105 kursiyer katıldı.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından, vatandaşların turizm konusunda bilinçlendirmek için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Yerel Halkın Turizm Bilincinin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Kapasitesinin Artırılması Projesi hazırlandı. Projede çerçevesinde Kastamonu'daki, belirlenen 8 ilçeden gönüllüler, il merkezine getirilerek eğitimler verildi. Toplamda 105 kursiyerin katıldığı eğitimlerde özellikle turizm ve turist konuları ele alındı. Kursiyerlere, ev pansiyonculuğu, kat hizmetleri, servis, mutfak, hijyen gibi konularda da 10 farklı ders verildi. 5 gün boyunca 40 saat süren eğitimlerin sonunda gönüllülere katılım belgesi takdim edildi.

" Türkiye'de turizm alanında ihtisaslaşan ilk üniversiteyiz"

Proje koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burhan Sevim, amaçlarının yerel işletmelerdeki turizm bilincinin geliştirilmesi olduğunu belirterek, "Üniversitemiz, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisas üniversitedir. Üniversitemiz, bu anlamda da Türkiye'de ilk turizm alanında ihtisaslaşan üniversitedir. Kastamonu'nun sahip olduğu doğal mirası sebebiyle böyle bir çalışma üniversitemize verildi. YÖK, bu tür üniversitelerden beklenti ise ek bütçeler göndererek bölgesel kalkınma için projeler yapmasını bekliyor ve istiyor. Birleşmiş Milletler'in 2030 yılı kalkınma hedefleri arasında yereller yer alıyor. Dolayısıyla kalkınma yerelden başlar ilkesi gereğiden hareketle böyle bir proje yapmaya karar verdik. Projemizin temel amacı yerel halkın turizm bilincini geliştirmek ve onlarda turizm girişimciliği için harekete geçirmek. Kastamonu ve ilçelerinde yaşayan yerel halkta, vatandaşlarda bu bilinci geliştirmek istedik. Turizm nedir, turist kimdir ve turizm temelinde hangi girişim kanalları var konularını benimsetmek istedik. Bu kapsamda Kastamonu'da başlangıçta 8 ilçe belirledik. Hedefimiz 8 ilçeden 25'er kursiyere ulaşıp, bunlara Kastamonu Üniversitesi'nde eğitim vermekti. Tüm masraflar proje bütçesinden karşılanmak üzere yapılan bir projeydi. Lakin 25 kursiyer sayısını ilçelerde bulamadık. 2022 yılının Ekim ayında projemize başlamıştık. İlk kursiyer gurubumuz Taşköprü'den geldi, sonra Tosya'dan geldi. Ardından baktık hedeflenen şekilde kursiyer sayısına ulaşamıyoruz, biz de ilçeleri birleştirerek eğitimleri verdik" dedi.

"Özellikle turizm sektöründe hizmet veren çalışanlar geldi"

Proje kapsamında kursiyerlere 10 ders verdiklerini anlatan Sevim, "Her bir ders 4'er saatti. Toplam 40 saat ders vermiş olduk. Genel turizm ile başlayan bir müfredattı, turizm nedir ile başladık ardından ön büro, kat hizmetleri, mutfak, servis hizmetleri, hijyen, kişisel satış, ev pansiyonculuğu, etkili iletişim gibi dersler vardı. Özellikle turizm sektöründe hizmet veren çalışanlar geldi. Çok heveslilerdi. Yaş sınırlaması yoktu, her yaştan katılım oldu. Kimilerinin kendi işletmesi vardı, kimileri çalışandı. Hijyen ile ilgili eğitimler alındı. Özellikle kadınlar yoğun ilgi gösterdi, ev pansiyonculuğu konusunda çok ilgililerdi. Sosyal medyada guruplar oluşturduk, bu guruplarla iletişimiz devam ediyor, ders veren hocalarımızdan, bizden bilgi alabiliyorlar. Başarılı bir proje oldu, projemiz tamamlandı. Projenin sonunda bu kursiyerlere katılım belgesi de verdik. İçlerinden bazıları da aldıkları bu eğitimlerle işlerine devam ederken, bazıları da girişimcilik noktasında çalışma yürütüyor, yeni iş kolları arıyor. Bunlar önemli fırsatlar, bunların duyurulması son derece önemli. Bu projenin devamında da Avrupa Birliğince yürütülen bir projemiz daha oldu. Bu kursiyerlere bilgiler verdik. Kendileri talepte bulunuyor, yeni bir proje olduğunda bilgiler veriyoruz. Çeşitli nedenlerle katılamayan, gelemeyenler bizlere ulaşıp, çok pişman olduklarını ve yeni bir proje beklediklerini söylediler" diye konuştu.

Sevim, projenin desteklenmesinden ötürü YÖK'e, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü'ne teşekkür etti.

"Küçük, lokomotif bir yöresel gıda üzerine yer açmayı düşünüyorum"

Aldığı eğitimler sayesinde bilinçlendiğini belirten kursiyer Emel Asal ise, "Turizm konusunda hiçbir bilgim yoktu. Fakat burada aldığım eğitim sayesinde hem turizm ile ilgili bilgilenmiş oldum, hem ne yapacağımı öğrenmiş oldum, ayrıca şu anda buradan edindiğim bilgilerle küçük, lokomotif bir yöresel bir gıda üzerine yer açmayı düşünüyorum. Aynı zamanda ev pansiyonculuğuyla ilgili ufkumu genişlettim. Bu yüzden benim için faydalı bir proje oldu" şeklinde konuştu

Kübra Karagözlü Aslan isimli kursiyer ie, "Turizm hakkında genel bilgiye sahip olduk ve etkili oldu. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Projenin devamı gelecektir diye düşünüyorum. Turizm ile ilgili birisiyim, turist rehberiyim. Bu nedenle katılıp biraz daha kendimi geliştirmek istedim. Gerçekten de faydasını gördüm" ifadelerini kullandı.