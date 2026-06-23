Kastamonu Üniversitesi\'nden Türkiye İkinciliği

Kastamonu Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu, Halk Dansları Türkiye Şampiyonası'nda Artistik Dal Horon Türü 1 kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Yaz SporFest kapsamında gerçekleştirilen Halk Dansları Türkiye Şampiyonası, 16-19 Haziran tarihleri arasında Antalya'da Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 24 üniversiteden 647 öğrencinin şampiyonada, üniversite ekipleri dört gün boyunca farklı yörelere ait halk oyunlarını sahneledi. Kastamonu Üniversitesi'nin farklı fakülte ve yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerden oluşan Halk Dansları Topluluğu, Artistik Dal Horon Türü 1 kategorisinde Trabzon yöresine ait halk oyunlarını sahneledi. Ekip, ergilediği uyumlu ve başarılı performansla Türkiye ikinciliğini elde etti. - KASTAMONU