Bursa Afyonkarahisarlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Katmer Şenliği düzenlendi.
Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Tuzaklı Mahallesi'nde bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinlikte Afyonkarahisar'ın lezzetlerinden katmer pişirilerek misafirlere ikram edildi.
Etkinlikte yöresel oyunların oynandı ve yarışmalar yapıldı.
Etkinliğe, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Şenyiğit de katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Katmer Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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