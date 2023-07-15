Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı! Konser alanı doldu taştı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl düzenlenen kuzu kırkma festivali gece geç saatlere kadar sürdü. Ünlü sanatçı haluk Levent'in yanı sıra Rojin, Tıvorlu İsmail ve bir çok yerel sanatçı sahne aldı.

"DEVLETİMİN GÖREVLİLERİ HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYOR"

Burada konuşan Şırnak valisi Osman Bilgin "Beytüşşebap artık huzurun başkenti" ifadelerini kullandı. Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu belirten ve bölgenin ülke ilke Kürt halkı için önemli bir konumda olduğunu belirten Bilgin, "Bu dağlar yaklaşık 40 yıldır halkımızın yararlanmaması için her türlü fitne fesat ve hainlik kullanılarak halkımızın bu dağların nimetlerinden yararlanması engellenmeye çalışıldı. Bugün Kato, Faraşin, Beytüşşebap Kürt halkının ve burada yaşayan tüm hemşerimizin en güzel şekilde gece gündüz yararlanması için en üst düzeyde devletimizin görevlileri tarafından her türlü imkan sağlanıyor" dedi.

HALUK LEVENT: GÜZEL BİR KATILIM VAR

Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı "Festivalde olmak oldukça beni mutlu etti. Beytüşşebap'ta güzel bir konser vereceğiz inşallah. Güzel bir katılım var" ifadelerini kullandı. Festivale, 23 Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Beytüşşebap Kaymakam Vekili Mehmet Rıdvan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.