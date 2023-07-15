Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı! Konser alanı doldu taştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı! Konser alanı doldu taştı

15.07.2023 08:56

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen kuzu kırkma festivalinde ünlü sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Festival, Kato Dağı eteklerinde büyük bir ilgiyle gerçekleşti. Şırnak Valisi Osman Bilgin, festivalin kadim bir gelenek olduğunu belirterek bölgenin önemine vurgu yaptı. Haluk Levent ise festivalde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Festivale birçok önemli isim ve vatandaşlar da katıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bu yıl düzenlenen kuzu kırkma festivali gece geç saatlere kadar sürdü. Ünlü sanatçı haluk Levent'in yanı sıra Rojin, Tıvorlu İsmail ve bir çok yerel sanatçı sahne aldı.

"DEVLETİMİN GÖREVLİLERİ HER TÜRLÜ İMKANI SAĞLIYOR"

Burada konuşan Şırnak valisi Osman Bilgin "Beytüşşebap artık huzurun başkenti" ifadelerini kullandı. Kuzu Kırpma Festivali'nin kadim bir gelenek olduğunu belirten ve bölgenin ülke ilke Kürt halkı için önemli bir konumda olduğunu belirten Bilgin, "Bu dağlar yaklaşık 40 yıldır halkımızın yararlanmaması için her türlü fitne fesat ve hainlik kullanılarak halkımızın bu dağların nimetlerinden yararlanması engellenmeye çalışıldı. Bugün Kato, Faraşin, Beytüşşebap Kürt halkının ve burada yaşayan tüm hemşerimizin en güzel şekilde gece gündüz yararlanması için en üst düzeyde devletimizin görevlileri tarafından her türlü imkan sağlanıyor" dedi.

Kato Dağı'nda Haluk Levent Rüzgarı! Binlerce kişiye konser verdi

HALUK LEVENT: GÜZEL BİR KATILIM VAR

Haluk Levent ise şu ifadeleri kullandı "Festivalde olmak oldukça beni mutlu etti. Beytüşşebap'ta güzel bir konser vereceğiz inşallah. Güzel bir katılım var" ifadelerini kullandı. Festivale, 23 Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Uludere Kaymakamı Beytüşşebap Kaymakam Vekili Mehmet Rıdvan Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kato Dağı'nda Haluk Levent Rüzgarı! Binlerce kişiye konser verdi
Kato Dağı'nda Haluk Levent Rüzgarı! Binlerce kişiye konser verdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Haluk Levent, Beytüşşebap, Kato Dağı, Şırnak, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı! Konser alanı doldu taştı - Son Dakika


Son Dakika
10:57 Galatasaray, Alexis Sanchez transferini bitirmek için harekete geçti
10:52 Alexis Sanchez adım adım Galatasaray'a! Erden Timur bu kez ikna etmeyi başardı
10:12 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz ayrıldı! İlk işleri sosyal medyadan birbirlerini silmek oldu
10:07 Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz'in ilişkisi sona erdi
09:58 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda çılgınlar gibi dans etti
09:57 Fenerbahçe'de Szymanski'nin 10 numara isteği geri çevrildi! Yönetimin gerekçesi, taraftarı heyecanlandırdı
09:54 Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız karavanda dans etti
09:53 Fenerbahçe'nin yeni transferi 10 numarayı istedi! Yönetimin cevabı taraftarı heyecanlandırdı
09:50 40 sivilin yaşamını yitirdiği saldırının faili olan terörist etkisiz hale getirildi
09:46 Son Dakika! 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının faili olan terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 11:08:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kato Dağı'nda Haluk Levent rüzgarı! Konser alanı doldu taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement