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Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor - Son Dakika

Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor

02.02.2022 12:27

Kayaktan sonra Kapadokya -Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyorNEVŞEHİR Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Erciyes kayak merkezini ziyaret eden yerli turistler, daha sonra Kapadokya'yı ziyaret ediyor.

Kayaktan sonra Kapadokya

- Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor

NEVŞEHİR Türkiye'nin önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Erciyes kayak merkezini ziyaret eden yerli turistler, daha sonra Kapadokya'yı ziyaret ediyor.

Son yılların en yoğun kar yağışını alan Erciyes Kayak Merkezi ve Kapadokya bölgesi ziyaretçilerini mest etmeye devam ediyor. Kış turizminin vazgeçilmezi olan Kayak merkezlerine ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak merkezine gelen yerli turistler, Kapadokya'yı da tur güzergahlarına alıyor. Kışın bir başka güzelliğe bürünen Kapadokya bölgesinin en çok ziyaret edilen yerlerin başında gelen Ürgüp Üç Güzelleri ziyaret eden Nilgün Yönten "Erciyes için geldik, burayı da ihmal etmeyelim dedik. Kapadokya'nın ve Nevşehir'in karlar altındaki halini de görelim istedik. Erciyes'e kaymak için gelenler mutlaka buraya gelsinler ve ziyaret etsinler. Ayrıca buradaki el ustalarını da ziyaret etsinler. Onların gönüllerini şenlendirsinler diyorum. Üç güzeller efsanesini dinlemeden gitmesinler" ifadelerini kullandı.

Faruk Yönten de, "Erciyes kışın kayak merkeziyle bir efsane. Kapadokya'nın kış turizmi ile beraber ikisi bütünleştiği zaman iç turizm açısından harika ötesi bir şey. Zaten Kapadokya'nın 60 milyon yıllık bir geçmişi var. Özellikle bu tatil döneminde buraları görmek lazım. Ailelerin çocuklarıyla beraber rehber eşliğinde gelmesi lazım ki, Kapadokya'yı tarihiyle beraber dinlesinler. Hem bilgi amaçlı hem de dinlenme amaçlı görülmeye değer yerler" şeklinde konuştu.

Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor
Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor
Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor

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Kapadokya, Türkiye, Erciyes, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kayaktan sonra Kapadokya-Erciyes'e kayak yapmaya gelen turistlerin sonraki durağı Kapadokya oluyor - Son Dakika


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