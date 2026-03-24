Kaybolan Dağcı 3 Gün Sadece Su İle Hayatta Kaldı

24.03.2026 20:09
Manisa'da kaybolan amatör dağcı Umut Tanrıkulu, 3 gün sonra bağ evinde sağ bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 21 Mart'ta dağlık alanda kaybolduktan sonra bugün bağ evinde bulunan amatör dağcının 3 gün boyunca sadece su içerek hayatta kaldığı ortaya çıktı.

Arama çalışmalarının dördüncü gününde İzmir'in Kiraz ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki bağ evinde bulunan Umut Tanrıkulu (53), Kiraz Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tanrıkulu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedbir amaçlı hastanede bir süre müşahede altında tutulacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Tanrıkulu'nun sığındığı bağ evini görüntüledi.

Kayıp dağcıyı kendisine ait bağ evinde bulan Çatak Mahallesi Muhtarı Eyüp Çoban, AA muhabirine, Tanrıkulu'nun kaybolduğu haberini öğrenmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına katıldığını söyledi.

Sabah saatlerinde mahalle sakinleri vadi boyunca arama yaparken kendisinin de Akçay bölgesindeki bağ evlerine bakmak için bölgeye geldiğini anlatan Çoban, "En son bize ait olan evin bacasında duman çıktığını gördük. Kendisini bulduk. Sağlığı iyiydi ama psikolojik olarak iyi değildi. Evde 3 gün sadece su içmiş. Evde bisküvi de vardı çay da vardı. Bunları yememiş başka şeyler de vardı. Onun üzerine çay demledik ve bisküvi ikram ettim." dedi.

Çoban, Tanrıkulu'nun kendisine kamp yapmak için dağa çıktığını, tipiye yakalandıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdiğini, bir süre çukur kazarak bölgede kaldığını daha sonra ise kamp yaptığı bölgeden ayrıldığını söylediğini aktardı.

Çoban, "Bana 'bugün günlerden pazartesi mi?', 'Bugüne kadar burada mı kaldım? diye sordu. Onu ziyaret etmek istiyorum. İnsanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. En kısa sürede de ziyaret edeceğim." diye konuştu.

Umut Tanrıkulu'nun eşi Nuray Tanrıkulu da çok sevinçli olduğunu vurgulayarak, "Zor süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şu anda durumu gayet iyi. 72 saat gözlem altında tutulacak." ifadelerini kullandı.

Olay

Burhan Mahallesi civarında 21 Mart'ta kamp kurarak tırmanışa başlayan Tanrıkulu, 112 Acil Çağrı Merkezine olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolduğunu bildirerek yardım istemiş, ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma, dağcıya ait bazı kamp malzemelerini bulmuştu.

Kaynak: AA

ABD “Hürmüz Boğazı’nda mayın bulduk“ dedi, İran resti çekti ABD "Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk" dedi, İran resti çekti
2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık 2. Lig ekibinden Osimhen açıklaması: Kulübümüzü satın almayacak ancak yardıma kapımız açık
Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1’e düşürülmeli Saadet Partisi lideri Arıkan: Akaryakıtta KDV oranı yüzde 1'e düşürülmeli
Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti Baldızını apartman koridorunda öldürüp intihar etti
Zonguldak’ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti Zonguldak'ta spor salonunda fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü Gelinlik giyen Joe Worrall kendisini eleştirenlere ateş püskürdü

ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Erol Köse'nin vasiyetini yerine getirmeyen Polat Yağcı'dan manidar sözler
