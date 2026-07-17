Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor

Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor
17.07.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çubuk'ta Kayı Obası, Türk tarihini uygulamalı olarak gelecek nesillere aktaracak.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dernek tarafından kurulan Kayı Obası'nda, Türk tarihini ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel yaşam kültürü uygulamalı olarak yaşatılıyor.

Devlet-i Aliyye Ocakları Çubuk Şubesi tarafından, Kuruluş Osmanlı dizisinden esinlenilerek Aşağı Çavundur ile Tahtayazı mahalleleri arasında oluşturulan Kayı Obası'nda otağlar, at biniciliği alanları, okçuluk eğitim sahaları ve geleneksel el sanatlarının icra edildiği bölümler yer alıyor.

Obada devam eden çalışmalar kapsamında kesme taştan inşa edilen medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerden oluşan geleneksel mimari yapılar da projeye dahil ediliyor.

Obanın kurucularından Mehmet Karapınar, AA muhabirine, amaçlarının milli ve manevi değerleri gelecek kuşaklara yalnızca anlatmak değil, yaşayarak öğretmek olduğunu söyledi.

Kayı Obası fikrini kültürel mirası yaşatarak aktarma hedefiyle hayata geçirdiklerini belirten Karapınar, "Bunun sadece sözle olmayacağını düşündük. Bu nedenle çocuklarımızın tarihini yaşayarak öğrenebileceği bir ortam oluşturduk. Burada medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerin yer aldığı tarihi bir yapı inşa ediyoruz. Obamızda kilim dokuma, marangozluk, demircilik, okçuluk ve at biniciliği gibi geleneksel sanat ve sporlar da yaşatılıyor." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Ankara, Sanat, Miras, Çubuk, Oba, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kremlin’den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız Kremlin'den Ukrayna ile müzakerede Türkiye vurgusu: Buna açığız
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
73 yaşına sahnede girdi Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz 73 yaşına sahnede girdi! Selçuk Yöntem’e büyük sürpriz
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
Altın yatırımcısını kahreden grafik Altın yatırımcısını kahreden grafik

12:50
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da
CHP kurultay davasında kritik eşik: Dosya 56 gün sonra Yargıtay’da!
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
12:10
Ahbap soruşturması CHP’ye sıçradı “Gölge bakan“ gözaltında
Ahbap soruşturması CHP'ye sıçradı! "Gölge bakan" gözaltında
10:53
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı İşte MASAK’a yapılan o ihbar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar
10:47
Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
Köfteci Yusuf'un başlattığı uygulama tüm restoranlarda zorunlu olacak
09:52
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler Galatasaray ve Beşiktaş’tan isimler var
İşte bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticiler! Galatasaray ve Beşiktaş'tan isimler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 13:15:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.