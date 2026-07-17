Kayı Obası: Geleneksel Türk Kültürü Yaşatılıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dernek tarafından kurulan Kayı Obası'nda, Türk tarihini ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla geleneksel yaşam kültürü uygulamalı olarak yaşatılıyor.

Devlet-i Aliyye Ocakları Çubuk Şubesi tarafından, Kuruluş Osmanlı dizisinden esinlenilerek Aşağı Çavundur ile Tahtayazı mahalleleri arasında oluşturulan Kayı Obası'nda otağlar, at biniciliği alanları, okçuluk eğitim sahaları ve geleneksel el sanatlarının icra edildiği bölümler yer alıyor.

Obada devam eden çalışmalar kapsamında kesme taştan inşa edilen medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerden oluşan geleneksel mimari yapılar da projeye dahil ediliyor.

Obanın kurucularından Mehmet Karapınar, AA muhabirine, amaçlarının milli ve manevi değerleri gelecek kuşaklara yalnızca anlatmak değil, yaşayarak öğretmek olduğunu söyledi.

Kayı Obası fikrini kültürel mirası yaşatarak aktarma hedefiyle hayata geçirdiklerini belirten Karapınar, "Bunun sadece sözle olmayacağını düşündük. Bu nedenle çocuklarımızın tarihini yaşayarak öğrenebileceği bir ortam oluşturduk. Burada medrese, cami, hamam, imarethane ve tabhanelerin yer aldığı tarihi bir yapı inşa ediyoruz. Obamızda kilim dokuma, marangozluk, demircilik, okçuluk ve at biniciliği gibi geleneksel sanat ve sporlar da yaşatılıyor." dedi.