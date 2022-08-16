Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor

16.08.2022 11:56
Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içindeki Sanatçılar Sokağı yeni dönem için kapılarını açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içindeki Sanatçılar Sokağı yeni dönem için kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanatçılar Sokağı'nda el emeği, göz nuru eserleri halkın beğenisine sunan sanatkarlar, Kayserilileri buraya davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, pek çok el sanatı ve sanatçısı ile kaleyi canlandıran sokağın yeni sezonda açıldığını ve ziyaretçilerini beklediğini belirtti.

Sanatını icra eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet sanatkarı Mesut Coşkun, 20 senedir sektörde olduğunu ve sanatsal ürünler üretmeye çalıştığını ifade etti.

Özellikle deri, ahşap, aksesuar ve sanatsal malzemelerle uğraştığını belirten Coşkun, "Burada deri ile ilgili ürünler yapıyorum. Haritalar, kam davulları, geleneksel anlamda şu anda somut olmayan kültürel miras dediğimiz zırhlar gibi, Kaşgarlı Mahmud'un haritası, masklar gibi yani deri ile ilgili birçok şey yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Devlet sanatkarı Ali Akaryol ise taş oymacılığı dalında sanatını icra ettiğini kaydetti.

Kayserililerin sokağa rağbet göstermesini istediklerini aktaran Akaryol, "Burada çeşitli sanatçı arkadaşlarımız var. Hepsinin el emekleri var. Sanatçının kendini geliştirebilmesi, vatandaşın da kendi kültür alt yapısını oluşturabilmesi için buralara uğraması lazım. Sanatçı ve halk beraberdir, birbirinden ayrılmaz. Tek isteğimiz Kayseri halkının burada bizimle buluşması." değerlendirmesinde bulundu.

Deri işleme sanatkarı Oğuzhan Özen, ahşap ve rölyef resim çalışması yapan Adnan Büyükbaş, takı tasarımcısı Yağmur Kılıç ile kağıt rölyef ve keçe sanatçısı Nilgüm Biçer de vatandaşları Sanatçılar Sokağı'na davet etti.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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