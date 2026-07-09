7,7 milyon yıllık fosiller, Başkan Büyükkılıç'ın Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi'nde ayağa kalkacak - Son Dakika
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7,7 milyon yıllık fosiller, Başkan Büyükkılıç'ın Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi'nde ayağa kalkacak

7,7 milyon yıllık fosiller, Başkan Büyükkılıç\'ın Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi\'nde ayağa kalkacak
09.07.2026 11:33  Güncelleme: 11:35
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi'ndeki son durumu inceledi. Müzenin yakında bilim dünyasının hizmetine sunulacağı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji ve Fosil Müzesi projesinde gelinen son durumu yerinde inceledi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Bilimsel yönüyle önem arz eden fosilleri buraya taşımak amacıyla, bir bakıma da bilime en büyük hizmeti vermek amacıyla Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz" dedi.

2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri'nin tarihi, kültürel ve doğa zenginliklerini tüm dünyaya tanıtma gayretini sürdüren Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim kentin yer altı zenginliklerinden olan ve dünyanın ilgilisini çeken 7,7 milyon yıllık fosillerin tanıtımı için de çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda hayata geçirilecek Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nde titiz çalışmalar devam ederken Başkan Büyükkılıç, gelinen son durumu yerinde inceledi. Melikgazi ilçesinde bulunan müzenin şantiye alanında incelemelerde bulunan Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, müze binası içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulunarak, çalışmalarda gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından şantiye alanında açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Yıllarca şehrimize müze olarak hizmet etmiş olan, kısmen tarihi özellik arz eden, cumhuriyet dönemi eserlerinden Arkeoloji Müzemizin kalenin içerisindeki yerine taşınması sonrası bu bölgede bir çalışma başlattık. Dünya açısından bilimsel yönüyle, uluslararası boyutuyla önem arz eden, Kızılırmak nehrimizin hemen yanı başında çıkan fosilleri buraya taşımak amacıyla, orijinal halleriyle bir bakıma da bilime en büyük hizmeti vermek amacıyla Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin hazırlıklarını tamamlama aşamasına gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"Bilim aşıklarının, bilim insanlarının hizmetine sunacağız"

Büyükkılıç, Paleontoloji ve Fosil Müzesi'nin yakın zamanda tamamlanacak son dokunuşlarla hizmete sunulacağını belirterek, "Aynı zamanda cumhuriyet dönemi bu eserimizi de koruma mantığı içerisinde güçlendirerek hayata geçirmiş bulunuyoruz. İnşallah yakın zamanda toparlayıp, içerisinin dizaynını da tamamladıktan sonra bilim aşıklarının, bilim insanlarının hizmetine sunacağız" dedi.

Müzeden öğrenciler başta olmak üzere bilim dünyasının istifade edebileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Öğrencilerimizin, gençlerimizin Kayseri'mizin tarihiyle, ülkemizin tarihiyle ilgili paleontoloji ve fosil anlamında adeta bilimsel yönden bu çalışmalardan yararlanacağı bir ortamı sunma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Gerek bu projeyi çizim aşamasındaki mimarımıza, gerek yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tarihi dokuyu koruyan modern mimari

Yamula bölgesinden çıkarılan 7,7 milyon yıllık fosillerin sergileneceği yeni müze binasının mekansal olarak geniş açıklıklara sahip olması kadar mevcut müze binasının özgünlüğünü bozmadan tasarlanması projedeki en önemli detay oldu.

Paleontoloji ve Fosil Müzesi teşhir tanzim içerisinde, 4 adet kapalı sergi salonu, fosil maket sergileme galerisi, 1 adet kapalı geçici sergi salonu, 1 adet balkon geçici sergi mekanı, 1 adet fosil laboratuvarı, fosil deposu, çocuk oyun/eğitim alanı, hediyelik eşya satış birimi, idari ofisler, fosil giriş çıkış rampa ve asansörü, kamusal kullanıma imkan veren bahçe tasarımı yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 7,7 milyon yıllık fosiller, Başkan Büyükkılıç'ın Paleontoloji ve Fosil Müzesi Projesi'nde ayağa kalkacak - Son Dakika

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