Kayseri\'de Antika ve Koleksiyon Fuarı Açıldı

Kültür Sanat

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 'antika ve koleksiyon günleri' adı altında geniş kapsamlı antika fuarı açıldı. Fuarda farklı yörelere ait eşyadan, kilime, tespihe kadar objeler yer alıyor.

Kayseri'nin Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki semt pazarında, 'antika ve koleksiyon günleri' etkinleri kapsamında antika fuarı açıldı. Fuarın ilk gününe koleksiyoncular ve antika tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Eski ev eşyalarının yanı sıra farklı yörelere ait kilim ve tespihlerin yer aldığı fuar 2 gün boyunca açık olacak. Fuara gelen antika tutkunlarından emekli Cuma Ünsal, "Çok güzel, müthiş. Ben zaten hastasıyım ve hayranıyım. Şu anda da evimde küçük bir müzem var. Burada en çok ilgimi bakır eşyalar çekti. 58 yaşındayım ve çocukluğuma indim. Yani gerçekten bazı eşyaları gördüm ve çocukluğuma indim" diye konuştu. Ürünlerin çoğunu beğendiğini söyleyen İsmigül Karadavut ise "Ürünlerin hepsi güzel. Son neslin görmediği şeyler var. Gelip onlarda görürlerse daha iyi olur. Bakırlar ilgimi çekti. Bende de var bunlardan onlara bakıyorum" dedi.

Öte yandan, fuar açılışı sonrası bazı antika eserler müzayede ile satıldı. Müzayedenin, fuar boyunca her gün saat 15.00 ve 20.00'de düzenleneceği belirtildi.