Kayseri'de Çocuk Kütüphaneleriyle Kitap Sevgisi Aşılanıyor

Kayseri'de açılan mahalle kütüphaneleri bünyesinde yer alan çocuk kütüphanesi bölümünde, miniklere kitap sevgisi aşılanıyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 14 kütüphane, 2024'te 2 milyon 680 bin 392 okuru konuk etti. Bu yılın ilk 3 ayında 402 bin 81 ziyaretçi ağırlayan kütüphanelerin müdavimleri arasında 4-6 yaş arası çocuklar da yer alıyor.

Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesinin yanı sıra ketteki 6 kütüphanede çocuklar için bölümler bulunuyor.

Minikler kendilerine ayrılan bu renkli kütüphanelerde hem aileleri ve eğitmenleri eşliğinde kitap okuyabiliyor hem dilediği kitabı 15 günlüğüne ödünç alabiliyor hem de burada düzenlenen etkinliklere katılabiliyor.

"Basılı 200 binin üzerinde kitabımız var"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şefi Maide Olgun, AA muhabirine, kütüphanede çocuklara okuma ve kitap kültürünü aşılayıp, bunu ileriki yaşlara taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kütüphanelerden 7'den 70'e her yaş grubunun yararlandığını belirten Olgun, şöyle konuştu:

"Çocuk kütüphanelerinin içinde atölyelerimiz var. Buraya 4-6 yaş grubu çocuklar katılıyor. Çünkü daha küçük yaş grubu uyumlu hareket edemeyebiliyor ya da komut almıyor. Atölyelerde aynı yaş grubundaki çocukları bir araya getiriyoruz, hem sosyal olarak etkileşiyorlar hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılıyorlar. Basılı 200 binin üzerinde kitabımız var. Bu kitaplardan kütüphanede yararlandıkları gibi evlerine de ödünç veriyoruz."

İldem Yeşilyurt Mahallesi'ne açılan kütüphaneye 4 yaşındaki oğlunu getiren Buket Altun da kütüphanenin evlerine yakın olduğunu ve sık sık çocuğuyla buraya geldiğini söyledi.

Kitap seçeneğinin zengin olduğunu anlatan Altun, "Öğretmenimiz burada çocuklara etkinlikler yaptırıyor. Okumak istediğimiz zaman çok sayıda kitap elimizin altında. Almak istesek çocuk kitapları çok pahalı. Bu imkan için belediyemize teşekkür ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Sefa Altun ise kütüphanede hem kitapları incelediklerini hem de boyama yaptıklarını ifade etti.