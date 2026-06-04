Kayseri'de Hüsnühat Sanatı Eğitimi - Son Dakika
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Kayseri'de Hüsnühat Sanatı Eğitimi

04.06.2026 12:39
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Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Aydoğdu, hüsnühat sanatını öğrencilere öğretiyor.

KAYSERİ'de Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Aydoğdu (52), 38 yaşında öğrendiği 'hüsnühat' sanatını, Geleneksel ve Görsel Çağdaş Sanatlar bölümü öğrencilerine öğretiyor. Aydoğdu, "Edebiyat öğretmeni olarak görevime devam ederken, her insanın içinde olan bu sanata karşı düşkünlük, 2012 yılında Kayseri'de Mustafa Demir hocam sayesinde bana nasip oldu. Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Okulumuzda Geleneksel ve Görsel Çağdaş Sanatlar bölümünü açtık. Talebe yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Aydoğdu, 38 yaşındayken Hattat Mustafa Demir'den güzel yazı sanatı hüsnühat'ı öğrendi. Aydoğdu'nun görev yaptığı okulda Geleneksel ve Görsel Çağdaş Sanatlar bölümü açıldı. Aydoğdu hüsnühat sanatını, yetenek sınavıyla girilen bölüme gelen öğrencilerine öğretiyor.

'GÖNÜLLERİNE SANAT AŞKI DÜŞÜRMEK İSTİYORUZ'

Mehmet Aydoğdu, "Edebiyat öğretmeni olarak görevime devam ederken, her insanın içinde olan bu sanata karşı düşkünlük, 2012 yılında Kayseri'de Mustafa Demir hocam sayesinde bana nasip oldu. Uzun bir meşk sürecinden sonra üstadımız rahmetli Hasan Çelebi hocamızdan icazetimizi aldık. Çalışmalarımıza hala devam ediyoruz. Okulumuzda Geleneksel ve Görsel Çağdaş Sanatlar bölümünü açtık. Talebe yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu sanat zaten gelenekli, usta çırak ilişkisine dayanan bir sanat. Bizim de içimizde öğrenme ve öğretme aşkı olduğu için Allah'ın bir nasibi diyelim. Bu işler zaten nasip işidir. Nasip oldu. Okulumuzda hem kız talebelerimize hem erkek talebelerimize bölümümüzü açtık. Onlara öğretiyoruz. Gönüllerine bir sanat ve güzellik aşkı düşürmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu.

'İÇSEL BİR YOLCULUK YAPIYORSUN'

Yetenekli öğrencileri okullarına beklediklerini aktaran Mehmet Aydoğdu, "Sınavla öğrencilerimizi alıyoruz. Önce bir ön mülakat yapıyoruz. Yeteneği istidadı ilgisi varsa bunu devam ettirebilirse, öğrencimizi seçiyoruz. Öğrencilerimiz hakikaten severlerse, ilgi duyarlarsa, çok güzel bir iş. Çok güzel bir yatırım. Günümüzde herkesin şikayet ettiği telefon alışkanlığından kurtulmak için büyük bir vesile diye görüyorum. Saatlerce bu yazının başında oturuyorsun. Kendini dinliyorsun. İçsel bir yolculuk yapıyorsun. Biz böyle görüyoruz. Hüsnühat sanatının kendi içinde edepleri ve adapları var. Biz önce onları da öğretmeye çalışıyoruz. Talebemizin ilk öğrendiği, kalemi, abdestli olarak ele almaktır. Çünkü üstatlarımız böyle yapmışlar. Besmele ile başlanır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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