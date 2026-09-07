Kayseri'de Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı, çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu - Son Dakika
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Kayseri'de Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı, çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu

Kayseri\'de Kültür Yolu Festivali\'nde Ceza sahne aldı, çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı ikinci gününde devam etti. Festivalde ebru sanatı, yazma eserler, çocuk tiyatroları ve EtnoTır'da geleneksel sporlar tanıtılırken, rap sanatçısı Ceza sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kayseri durağı çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Programın ikinci gününde, geleneksel sanatlar, yazma eserler, çocuk tiyatroları, geleneksel spor ve oyunlar katılımcılarla buluştu.

Ebru sanatının inceliklerinin katılımcılara sunulduğu festivalde, Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi'nden seçkin eserler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Çocuklar, tiyatro oyunlarıyla Anadolu'nun farklı renklerini keşfederken, EtnoTır'da geleneksel sporları ve el sanatlarını deneyimleme fırsatı buldu.

Öte yandan Türk rap müziği sanatçısı "Ceza" festivalde sahne aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Kültür Yolu Festivali'nde Ceza sahne aldı, çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu - Son Dakika

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