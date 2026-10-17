Kayseri\'de Prof. Dr. Halil Tekiner\'in kütüphanesi 40 bini aşkın kitaba ulaştı

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner, çocukluk döneminde başlayan tutkusuyla 40 bini aşkın kitaptan oluşan kişisel kütüphane oluşturdu.

Henüz çocuk yaşta kitaplara merak salarak okuma alışkanlığı kazanan 43 yaşındaki Tekiner'in bu ilgisi zamanla kitap biriktirme tutkusuna dönüştü.

Edebiyattan tıbba, kültür sanattan eczacılık tarihine kadar biriktirdiği kitapları muhafaza etmekte zorlanan Tekiner, evinin çatı katını özel alana dönüştürerek 20 bin kitabını buraya taşıdı.

Evinin çatı katından adeta kitap fışkıran Tekiner, diğer evinde 18 bin, iş yerinde ise 2 bini aşkın kitap bulunduruyor.

"Bugün olduğum konumu elbette kitaplara borçluyum"

Tıp ve eczacılık tarihi alanında çok sayıda kitap ve makale yayımlayan Tekiner, AA muhabirine, kitap merakının nasıl başladığını ve kütüphanesini nasıl oluşturduğunu anlattı.

Kitapları çok sevdiğini ve her zaman kitap kokulu ortamlarda bulunmaya gayret gösterdiğini dile getiren Tekiner, şunları söyledi:

"Benim hayatım boyunca edindiğim tecrübelerde hayatıma anlam katma sürecinde gördüm ki genelgeçer reçetem kitaplar. Kitaplar sadece bir hobi olarak değil, yaşamımın temel parçası olarak hayatımın merkezinde yer alıyor. Onlar olmadan hayatı anlamlı bulamazdım. Onlar olmadan belki bugünkü kadar verimli, hayatı severek dünyaya bakamazdım. Kendi alanımda edindiğim akademik ünvanları, kitaplar olmadan alamazdım. Dolayısıyla bugün olduğum konumu elbette kitaplara borçluyum."

21 dilde kitapları var

Günlük 200 sayfa kitap okuduğunu, çocukluğunda başlayan sevgiyle bugüne dek binlerce kitap bitirdiğini belirten Tekiner, kütüphanesinde 21 dilde kitap bulunduğunu kaydetti.

Kütüphanesinin bilimsel çalışmalara da katkı sunduğunu anlatan Tekiner, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ihtiyaç duydukları kitaplara telif haklarının izin verdiği ölçüde erişmelerine yardımcı olduğunu, böylece kütüphanesini bilimsel kaynak oluşturma amacı doğrultusunda da değerlendirdiğini ifade etti.

Kütüphanesinin tıp ve eczacılık tarihiyle ilgili koleksiyonunun son derece zengin olduğuna dikkati çeken Tekiner, şöyle devam etti:

"Bundan birkaç yıl önce kitaplarımın sayısını merak ettim ve bir raf üzerinde ortalama kaç adede denk geldiğinden yola çıkarak hesap yaptım. Elimdeki kitapların 42-43 bine kadar ulaştığını gördüm. Demek ki 40 binden fazla kitap kütüphanemde var. Kitap okumak, nitelikli kitaba sahip olmak, çok sayıda kitaba sahip olmaktan daha değerlidir. Bu kitapların sayısının fazla olması Türkiye'de benim çalıştığım alanda nitelikli kitap sayısına rahatça erişebileceğim kütüphanelerin olmamasından kaynaklanıyor. Kütüphanemin tıp ve eczacılık tarihiyle ilgili koleksiyonu son derece zengin. 6 binden fazla kitap sağlık tarihi altında toparlanabilir. Bu kitaplar arasında müzayedelerden aldığım çok nadir, bazen Milli Kütüphanede de örneğini görmediğim eserler var. Bunları kendi çalışmalarımda, bilim dünyasında tanıtmaya önem veriyorum. Üstelik birçok koleksiyoncu kitapları kütüphanesinde toplamaktan haz alır. Bundan ben de haz alıyorum."

Tekiner, mükerrer eserlerin önüne geçmek amacıyla tüm kitapların künyesini bir kütüphane programına kaydettiğini, eserleri yazar soyadı, kitap adı ve yayın yılına göre kataloglayarak aradığı esere kolayca ulaşabildiğini sözlerine ekledi.???????