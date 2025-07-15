Kayseri'de Yeni Müze Projeleri Görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yeni müze projeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı heyetiyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Müze Müdürü Gökhan Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden gelen uzmanlar, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kayseri'ye kazandırılması planlanan yeni müze projeleri ve mevcut çalışmalar ele alındı.

Ayırca, Bakanlık ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, müzeler şehri olma hedeflerine kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde tescilli bulunan Mimar Sinan Evi'nin Kültür Turizm Bakanlığına tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

Mecliste, mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait Mimar Sinan Evi'nin, Kültür Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi ve tahsis işlemiyle ilgili düzenlenecek tahsis protokolünü imzalamak üzere Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi değerlendirildi.

Talep, meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.