Kayseri Devlet Hastanesi Çalışanlarından Yağlı Boya Tablo Sergisi

Kültür Sanat

Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları tarafından yapılan yağlı boya tablolar sergilendi.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Kayseri Devlet Hastanesi çalışanlarına ait farklı boyutlarda 62 yağlı boya tablo yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) tarafından da desteklenen sergiyi vatandaşlar yarın akşama kadar ziyaret edebilecek.