Kayseri'nin 3 ürünü kültürel miras listesine girdi

19.02.2026 13:07
Kayseri'de dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve Kayseri yufkası ulusal envantere dahil oldu.

Kayseri'de 3 ürün, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tespit Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu ve Kayseri yufkası, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanter Listesi'ne girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterlerin temelini illerdeki kültürel miras unsurlarının oluşturduğunu belirtti.

İllerde envanter çalışmalarının İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri koordinesinde yürütüldüğünü dile getiren Dursun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda il müdürlüğümüz koordinasyonunda kurulan kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle uzmanlardan oluşan İl Tespit Kurulu, yıl içinde gerçekleştirdiği araştırmalar, çalışmalar ve öneriler kapsamında belirlenen ilimize ait kültürel miras unsurlarını yılda iki kez Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne iletir ve onaylanan unsurlar ulusal envantere eklenir. Bu kapsamda Ağırnas dorak taşı süzek yoğurdu, Akkışla yoğurdu, ilimiz ve ilçelerimizde yaygın olarak yapılan Kayseri yufkası, Bakanlığımız Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanterine 2026 yılı itibarıyla kaydedilmiş olup bunlarla birlikte envanterdeki unsur sayımız 44 olmuştur. Şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

