Kayseri Şeker Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen, yıllar önce dersine girdiği öğrencisi ve o öğrencisinin yetiştirdiği başka bir öğrenciyle aynı okulda meslektaş olarak gelecek nesilleri yetiştirmenin gururunu yaşıyor.

Meslek hayatına 1990'da başlayan ve çeşitli okullarda görev yapan 60 yaşındaki kimya öğretmeni Adnan Yılmaz, kariyeri boyunca binlerce öğrenci yetiştirerek onların hayatlarına dokundu.

Yılmaz'ın 30 yıldır görev yaptığı Kayseri Şeker Anadolu Lisesinde 3 yıl boyunca dersine girdiği öğrencisi Talat Arı da 1999'da aynı okula matematik öğretmeni olarak atandı.

Yıllarca eski öğrencisiyle aynı öğretmenler odasını paylaşmanın mutluluğunu yaşayan Yılmaz'ın sevinci, Arı'nın yetiştirdiği öğrencilerden Hilal Karasu'nun da 2006 yılında aynı okula felsefe öğretmeni olarak atanmasıyla ikiye katlandı.

Bir zamanlar öğretmen öğrenci ilişkisi yaşayan üç eğitimci???????, bugün aynı öğretmenler odasını paylaşıp geleceğin nesillerini yetiştirmek için görev yapıyor.

Teneffüs aralarında geçmişe dair anılarını paylaşan, mesleki deneyimlerini birbirlerine aktaran Yılmaz, Arı ve Karasu, yıllar içinde değişen rollerine rağmen eğitim çatısı altında kurdukları bağı sürdürüyor.

Bilgi ve tecrübe birikimlerini harmanlayarak öğrencilerine rehberlik eden üç öğretmenin anlamlı birlikteliği, okulun diğer öğretmenleri ve öğrencileri için de ilham kaynağı oluyor.

Kimya öğretmeni Yılmaz, AA muhabirine, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda insanların hayatına dokunarak geleceklerine yön vermek ve onları hayata hazırlamak anlamı taşıdığını söyledi.

Her öğrencinin hayatında bir iz bırakabilmenin öğretmenlik mesleğinin en kıymetli yanlarından biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, yıllar önce sıralarında oturan öğrencilerinin bugün kendisiyle aynı mesleği yapmasının tarif edilmesi güç bir mutluluk yaşattığını dile getirdi.

Bir zamanlar kendisinin yetiştirdiği öğrencilerin bugün başka öğrencilerin hayatına dokunmasının meslek hayatındaki en anlamlı kazanımlardan biri olduğunu ifade eden Yılmaz, "Dün sınıfta hitap ettiğim bugün meslektaşım oldu. Müthiş bir duygu. Mesleğin belki en güzel tarafı bu. Yetiştirdiğiniz öğrenciyle aynı ortamda bulunup aynı duyguları ve düşünceleri paylaşıyorsunuz. Meslektaş olmaktan ziyade aynı amaca hizmet ediyor olmak çok daha kıymetli. Aynı kaygıları güdüyoruz, aynı sohbeti yapıyoruz. Hangi tedbirleri alabiliriz, ortak görüş noktasında mutabakata varmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Öyle mutlu oluyorum ki kelimelere sığmaz"

Matematik öğretmeni Arı da öğretmeninin alan bilgisi ve insani yönüyle kendilerine her zaman örnek olduğunu belirtti.

Öğretmeniyle aynı okulda görev yapmanın tarifsiz bir duygu olduğunu dile getiren Arı, "Bu anlatılacak bir duygu değil. Yaşamak gerekiyor. Ders aldığım biriyle aynı masaya oturup öğrenciler hakkında aynı fikirleri konuşabilmek çok farklı bir kavram. Sağ olsun biz hocamla bunu yaşadık, hala yaşıyoruz. Bu benim için anlatılmaz. Öyle mutlu oluyorum ki kelimelere sığmaz." dedi.

Arı, Yılmaz'ın bu yıl emekli olmayı düşündüğünü ancak kendisinin okuldan ayrılmasını istemediğini belirterek, öğretmeninin mesleki tecrübesinden ve birikiminden yararlanmaya devam etmek istediğini, emeklilik kararını ertelemesi yönünde kendisini ikna ettiğini söyledi.

Öğretmeniyle aralarındaki samimiyete rağmen öğretmen öğrenci ilişkisindeki saygıyı korumaya özen gösterdiklerini anlatan Arı, "Kendi aramızda samimiyetten dolayı 'Ağabey' diye hitap ederim ama öğrenci varsa saygı gereği 'Öğretmenim' derim. Öğrenciler de öğretmen öğrenci ilişkisini ve saygıyı görsün isterim." ifadesini kullandı.

Felsefe öğretmeni Hilal Karasu ise okulda üçüncü kuşak öğretmen olarak görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Her iki öğretmeninin de kendisi için çok kıymetli olduğunu dile getiren Karasu, onların yıllar içinde taşıdığı eğitim meşalesini devraldıklarını, kendilerinin de bu birikimi gelecek yıllarda yetiştirecekleri öğrencilere aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Mezun olduğu okula öğretmen olarak atandığı ilk yıllarda eski hocalarının karşısında çekingenlik yaşadığını belirten Karasu, "Geldiğim zamanlarda daha çok öğretmenim vardı ve ilk başta bir çekingenlik oldu ama belli bir yıl sonra artık onlarla bir arkadaş, bir meslektaş konumuna giriyoruz. Bu durum kesinlikle ortadan kalkıyor." dedi.

Yılmaz'ın Öğretmenler Günü'nü kutladılar

Öte yandan, okulun en kıdemli öğretmeni olan Yılmaz'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü, okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri tarafından kutlandı.

Öğrencilerin alkışları eşliğinde okula giriş yapan Yılmaz'a, çiçek ve plaket takdim edildi.