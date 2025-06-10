Kayserili Ebru Sanatçısı Avrupa'da Kültür Fuarı'nda Şehrini Temsil Etti

Kayserili Ebru sanatçısı, memleketini Avrupa'da temsil etti

Ebru sanatçısı Ahmet Kurt: "Avrupa ile Türkiye'deki kültürü birleştirmek mümkün"

KAYSERİ - Kayserili Ebru sanatçısı Ahmet Kurt, Avusturya'da düzenlenen 18. Kültür Fuarı'nda Kayseri'yi temsil etti.

Avusturya'nın Dornbin şehrinde düzenlenen 18. Kültür Fuarı'na Kayseri'den katılan Ebru sanatçısı Ahmet Kurt ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Hunat Medresesi'nde tespih ve deri sanatçılığı yapan 2 sanatkar da şehri temsil etti. Fuara özellikle gurbetçi vatandaşlardan yoğun ilgi olduğunu söyleyen Ahmet Kurt, şehri en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyerek, "Avrupa ile Türkiye'deki kültürü birleştirmek mümkün" dedi.

Sanat da dahil Kayseri'nin bütün kültürünün tanıtımını yaptıklarını söyleyen Ahmet Kurt, "Ebru sanatını Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Hunat Medresesi'nde 14 yıldır yapıyorum ama normalde 16 yıldır da yapmaya çalışıyorum. Biz buradan 3 sanatçı gittik. Neyzen, teşbihçi ve Ebru sanatı için de ben gittim. Kayseri Valiliği'nin tanıtım standıydı. Avusturya'nın Dornbin şehriydi gittiğimiz yer. Orada 3 gün süren 18. Kültür Fuarı'na katıldık. Orada Kayserimizi olağan üstü bir şekilde üst düzey temsil ettik. Orada tespih ustamız tespih yapımını, Ebru ustamız Ebru yapımını ve deri ustamız da deri yapımını gösterdi. Kadın kooperatiflerimizden olanlar da yapmış oldukları ürünlerin orada tanıtımını yaptılar. Bu şekilde Kayserimizin bütün ürünlerini orada tanıtmaya çalıştık. Sanat da dahil. Kalabalık çok fazlaydı fakat kültürel ürünlere son zamanlarda ülkemizde ve Avrupa'da da olduğu gibi çok rağbet görmüyor. Fakat biz orada gerekeni yaptık. Kayserimizi, belediyemizi ve valiliğimizi en üst düzeyde temsil ettik" dedi.

Kurt, fuarda kalabalığın çok fazla olduğunu söyleyerek, "Gurbetçilerle bir arada olmak, onlarla hasret gidermek güzel bir şey fakat gurbetçilerin buradan gidenlere karşı ilgileri biraz daha fazla. Bayağı kalabalık vardı orada ve bu kaynaşma orada gerçekleşiyor ister istemez. Bizimle birlikte 6 il daha vardı ama biz Kayserimizi güzel temsil ettik. Bizim kendi öz kültürümüzü Avrupa'da tanıtmamız gerektiğini herkes biliyor. Bunun için de önümüzün açılması gerekiyor. Eğer mümkünse bu konuda büyüklerimizden önümüzün açılmasını istiyoruz. Gittiğimiz her yerde çok üst düzeyde temsil edebiliriz, ondan eminim. Nihayetinde Avrupa, Türk kültürüne aç, bunu gördük. Kültürü orada birikim olarak aktarabilmek konusunda sorun yaşıyoruz. İşi bilenlerin gitmesi gerekiyor. Bazı stantları boş gördük. Bu şekilde üzücü şeyler de olabiliyor ama Avrupa ile Türkiye'deki kültürü birleştirmek mümkün" ifadelerini kullandı.