KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli Boston Türk Festivali'nde finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli Boston Türk Festivali'nde finale kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli Boston Türk Festivali\'nde finale kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli, Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finalist oldu. Ankara'da kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in hikayesini anlatan yapım, daha önce iki ulusal festivalde ödül kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" adlı belgesel, ABD'de düzenlenen Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finalist oldu.

Karabük Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı "Sarı Kanarya" belgeseli, Boston Türk Festivali'nin 21. Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nda finale kaldı. Yapım, daha önce iki ulusal festivalde ödül kazandı.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu Melike Kaya'nın yönetmenliğini üstlendiği belgesel, 30 Ekim-15 Kasım tarihlerinde Boston'da gerçekleştirilecek festivalin yarışma seçkisinde yer aldı.

Belgesel, Ankara sokaklarında kağıt toplayarak geçimini sağlayan 37 yaşındaki Şafak Özdemir'in yaşam mücadelesini konu alıyor. Zorlu şartlara rağmen hayallerinden vazgeçmeyen Özdemir'in hikayesini anlatan yapım, umut ve azmin insan yaşamındaki yerine odaklanıyor.

Yönetmenliğini Melike Kaya'nın yaptığı belgeselin ekibinde Zübeyde Okuyan, Yaren Tunçtop, Ayten Oruç, Buse Doruk ve Beyzanur Ergül görev aldı.

"Sarı Kanarya" daha önce TRT Uluslararası Belgesel Film Festivali'nde ikincilik, Bozok Film Festivali'nde ise En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatBelgeselAnkaraEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı İşçiler milyoner oldu 73 çalışanlı şirket 750 milyon dolara satıldı! İşçiler milyoner oldu
Derbi günü İstanbul’da büyük endişe Bir maç daha var Derbi günü İstanbul'da büyük endişe! Bir maç daha var
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Hayatı tek bir hesapla karardı 250 yıla kadar hapis riski var Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
11:55
Türkiye’de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
Türkiye'de bir araya gelen 8 ülkeden ortak açıklama
11:49
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
11:48
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye veda: Mayıstan sonra yokum
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye veda: Mayıstan sonra yokum
11:32
Fenerbahçe’nin borcu açıklandı Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! Aziz Yıldırım döneminde büyük düşüş
11:14
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 12:55:06. #7.12#
SON DAKİKA: KBÜ öğrencilerinin Sarı Kanarya belgeseli Boston Türk Festivali'nde finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei