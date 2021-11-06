Keçiören'deki üzüm bağında kış hazırlığı yapıldı - Son Dakika

Keçiören Belediyesi tarafından Bağlum'da 23 dönümlük tarlaya kurulan üzüm bağındaki fidelerin sağlıklı gelişimi için ziraat mühendislerince çalışma yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki ziraat mühendislerinin nezaretinde yürütülen çalışmada üzüm bağındaki fideler tek tek kontrol edildi.

3 bin adet fidenin bulunduğu bağdan gelecek yıllarda mahsul alınması hedefleniyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ziraat mühendislerinin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını aktardığını belirterek, dikimi yapılan üzüm türlerinin Ankara'nın iklim şartlarına uygun olarak seçildiğini ve gelişim sürecini hızlandıracak kontrollerin rutin olarak yapıldığını kaydetti.

Üretilen ürünleri hizmet içi tesislerde kullanacaklarını ve vatandaşlara sunacaklarını aktaran Altınok, "Asıl amacımız tarımsal üretimi her alanda teşvik etmektir. Özellikle ata tohumunu geliştirip gelecek nesillere aktarma konusunda büyük çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.