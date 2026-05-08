Kelebek Oyunu Trabzon'da Sahnelendi
Kelebek Oyunu Trabzon'da Sahnelendi

08.05.2026 22:56
Ankara Devlet Tiyatrosu, 'Dosya: Kelebek' oyununu 26. Karadeniz Tiyatro Festivali'nde sundu.

Ankara Devlet Tiyatrosunun "Dosya: Kelebek" oyunu, Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Lisa Genova'nın yazdığı, Christine Mary Danford'un uyarladığı, Zeynep Lengerli'nin Türkçeye çevirdiği ve İskender Altın'ın yönettiği oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Dekor tasarımını Selim Cinisli, kostüm tasarımını Aslıhan Fakı ve ışık tasarımını Mahir Köksal'ın yaptığı oyunda İpek Çeken, Tolga Tecer, Selver Kınık, Kıvanç Değirmenci, Damla Paksoy, Berke Barış Ergüder, Meltem Gül ve Ceren Ertem rol aldı.

İki perdelik oyunda, alzaymırı dramatize etmek yerine, onun yarattığı gündelik kırılmaları, aile içi çatlakları, mesleki kimliğin sarsılışını ve sevmenin yeni biçimleri anlatıldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından sanatçıları tebrik etti, ekip adına İpek Çeken'e festival plaketi sundu.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Sanat

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
