Kemal ile Latife: Dansla Anlatılan Evlilik

Kültür Sanat

İzmir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın evliliğini konu alarak oluşturulan "Kemal ile Latife" isimli danslı anlatım performansı seyirciyle buluştu.

Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Olten Sanat Vakfının hazırladığı özel performans, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnelendi.

Cemal Necip Gürel'in kaleme aldığı ve Mustafa Kemal Atatürk ile Latife Hanım'ın 1923-1925 yılları arasında geçen evliliklerini konu edinen eseri, Hakan Gerçek seslendirdi.

Klasik müzik ve balenin sentezi olarak hazırlanan "Kemal ile Latife" eserine, Tolga Taviş yönetimindeki orkestra, Burcu Sürmeli Borovalı'nın koreografisiyle İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları eşlik etti.

Sanatseverler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.