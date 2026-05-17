Kemer\'de Norveç milli bayramı kutlandı

Norveç'in Milli Bayramı olan "Anayasa Günü", Kemer'de yaşayan ve tatil yapan Norveçliler tarafından kutlandı. Kutlamaya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlilere karanfil takdim etti.

Kemer'deki Casa La Luna Restoran'da düzenlenen programa Norveç bayraklarıyla gelen Kemer'deki yerleşik yaşayan ve tatilini sürdüren Norveçliler, milli marşlarını söyledi. Norveçliler, milli marşlarını söyledikten sonra Norveç bayrağında yer alan kırmızı, mavi ve beyaz rengi simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı. Norveçlilerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlileri tebrik ederek karanfil verdi. Norveçli bir misafirin üç yıl önce Başkan Topaloğlu ile çektirdiği fotoğrafı Başkan Topaloğlu'na göstermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmada; "17 Mayıs, Norveçlilerin Anayasa Günü. Bugünü en büyük bayram olarak kutluyorlar. Ayrıca 7 Haziran 1905'de de bağımsızlığına kavuşmuşlar. Her yıl Kemer'de günlerini kutluyorlar. Biz de her yıl onlarla bir araya gelerek günlerini kutluyoruz ve kendilerine karanfil dağıtıyoruz. Norveçlileri Kemer'de ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz." dedi. - ANTALYA