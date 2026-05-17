Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı

Kemer\'de Norveç milli bayramı kutlandı
17.05.2026 15:28  Güncelleme: 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in milli bayramı Anayasa Günü, Kemer'de yaşayan ve tatil yapan Norveçliler tarafından kutlandı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlilere karanfil takdim etti.

Norveç'in Milli Bayramı olan "Anayasa Günü", Kemer'de yaşayan ve tatil yapan Norveçliler tarafından kutlandı. Kutlamaya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlilere karanfil takdim etti.

Kemer'deki Casa La Luna Restoran'da düzenlenen programa Norveç bayraklarıyla gelen Kemer'deki yerleşik yaşayan ve tatilini sürdüren Norveçliler, milli marşlarını söyledi. Norveçliler, milli marşlarını söyledikten sonra Norveç bayrağında yer alan kırmızı, mavi ve beyaz rengi simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı. Norveçlilerle bir araya gelerek bayramlarını kutlayan Başkan Topaloğlu ve Başkan Yardımcısı Emin Gül, Norveçlileri tebrik ederek karanfil verdi. Norveçli bir misafirin üç yıl önce Başkan Topaloğlu ile çektirdiği fotoğrafı Başkan Topaloğlu'na göstermesi renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı konuşmada; "17 Mayıs, Norveçlilerin Anayasa Günü. Bugünü en büyük bayram olarak kutluyorlar. Ayrıca 7 Haziran 1905'de de bağımsızlığına kavuşmuşlar. Her yıl Kemer'de günlerini kutluyorlar. Biz de her yıl onlarla bir araya gelerek günlerini kutluyoruz ve kendilerine karanfil dağıtıyoruz. Norveçlileri Kemer'de ağırlamaktan dolayı onur duyuyoruz." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

15:54
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
Xabi Alonso, İngiliz devinin başına geçti
15:21
Tekirdağ Çorlu’da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu'da çıkan çatışmada 2 polis memuru şehit oldu
14:54
Elleri ve üstü kan içindeydi Konya’daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
Elleri ve üstü kan içindeydi! Konya'daki aile vahşetinde veteriner çift toprağa verildi
14:50
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
14:25
Polisin dikkati suikastı önledi Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
Polisin dikkati suikastı önledi! Çantasından kalaşnikof, telefonundan konum çıktı
14:17
Savaşta bir ilk BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 16:53:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kemer'de Norveç milli bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.