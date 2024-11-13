Kültür Sanat

Kenevir ekimi ile kaybolmaya yüz tutan el sanatları yeniden gün yüzüne çıktı

RİZE - Kenevir ekiminin 2019 yılında serbest kalması Rizeli kadınlar için gelir kapısı olurken şehrin unutulmaya yüz tutmuş figürlerinin de gün yüzüne çıkmasını sağladı.

Rize Valiliği himayesinde hayata geçirilen 'Topraktan tezgaha kenevir ipinin serüveni projesi' çerçevesinde Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Dokap) ve Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği tarafından Rize'nin Çayeli İlçesi'nde kurulan feretiko atölyesi ile yöre kadınları unutulmaya yüz tutmuş desenleri nakış nakış işleyerek hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de kültürlerini gün yüzüne çıkarıyor. Çataklıhoca mahallesinde bulunan eski köy okulunda gerçekleşen tadilatla birlikte bir triko atölyesine dönen binanın içerisinde çalışan kadınlar sandıklarda kalan desenleri, kültürü ve yörenin tarzını yeniden günümüze uyarlıyor. Hırka, çarık, peşkir, çanta gibi ürünlerin çıkartıldığı atölyede sandıktan çıkan 100 yıllık kenevir ipleriyle ceketler de yapılıyor. Öyle ki yöre kadınları kendi elleriyle diktikleri bir ceketi de bir zamanlar Rize'nin geçim kaynağı olan kenevirin ekimini yeniden serbest bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hediye etti.

DOKAP projesi çerçevesinde kurdukları atölye ile tamamen yöre kadınlarına istihdam sağlamak ve yöresel el sanatlarını gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Azal Kültür Sanat ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Bayraktar "Projemize 2021 yılında başladık. DOKAP projesi ile tamamen kadınlarımıza istihdam sağlamak, yöresel el sanatlarımızı gün yüzüne çıkarmak amacıyla başlamış olduğumuz projemizle üretimlere başladık. Projemizi Çataklı Hoca'daki okulumuzu tadilat yaparak yeniden hayata geçirdik. Kumaşlar üretip kıyafetler ve özel tek tasarımlar yaptık. Aynı zamanda yöremize ait yöresel desenlerimizi de tezgah üzerinde uygulayarak örtüler, masa örtüleri ve kıyafetler tasarladık" dedi.

"Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefledik"

2019 yılının Ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz" açıklamalarının ardından harekete geçtiklerini ve yaptıkları projeyle kenevir ipini yeniden harekete geçirmek için mücadele verdiklerini kaydeden Bayraktar "Yöremizin kadınlarına istihdam sağlayıp kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı yeniden gün yüzüne çıkarmayı hedefledik. Kenevir ipliği 2019 yılında serbest bırakıldıktan sonra Reyhan hocamızın tarlasında proje kapsamında başlatmış olduğumuz kenevir ekimini gerçekleştirdik. Eylül ayında hasat yaptık, hasat yaptıktan sonra kenevir bitkimizi elde ettik. Sonrasında lif haline getirdik ve lifleri de eski usullerle eğerek iplik haline getirdik. İplik haline getirdiğimiz ürünlerimizi elde dokuma tezgahlarında dokuyarak kumaş haline getirdik ve tasarım haline getirdik" ifadelerini kullandı.

"Tek ve özel tasarımlar yaptık"

Kenevir ipinden birçok ürün üretildiğinin altını çizen Bayraktar "Birçok ürün çıkıyor yöremizin yöresel desenlerini kullanarak yine peşkirler falan öğrettik. Bizim en büyük amacımız kumaş haline getirmek. Çünkü kumaşımız yöremizden kaynaklı ter çekme özelliğine sahip olması, bakteri üretmemesi, doğal klima olarak adlandırılması açısından değerli. Özel tasarımlar, gömlek, ceket, kadın kıyafetleri ve tek ve özel tasarımlar yaptık" şeklinde konuştu.

"Bir yeleğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettik"

Proje kapsamında hazırlanan okulda eğitim veren Giyim Öğretmeni Mukaddes Kuk ise sandıklarda 100 yılı aşkın süredir saklanan kenevir ipleriyle özel tasarım ürünler üretildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu yıllanmış iplerden yapılma özel tasarım el dokuması bir yelek hediye edildiğini ifade etti. Kuk "Bu proje kapsamında tezgahtan çıkan kumaşlar çeşitli kıyafetlere, kostümlere dönüştürülüyor. Bu kostümler Halk Eğitimi Merkezi Talip Kahraman El Sanatları Atölyesi Konfeksiyon Atölyesi'nde öğrenciler tarafından tasarlanıp üretiliyor. Mesela kumaşımız mukavemeti çok fazla. Yıllarca ipliğimizi de kumaşımızı da saklayabiliyoruz. Örneğin sandıklardan çıkan 100 küsur senelik iplikler var. Bu ipliklerden de özel tasarımlar yaptık. Yaptığımız özel tasarım yeleklerimiz yine sandıktan çıkma bir iplikten üretildi. Tezgahta dokundu ve el dikimi ile üretildi. Hatta özel tasarım olan el dokuması bir yeleğimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettik" şeklinde konuştu.