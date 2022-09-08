Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret

08.09.2022 14:10
Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, sadece bölgenin değil, ülkemizdeki en önemli antik kentlerden Erdek Düzler mahallesinde bulunan Kyzikos Antik Kent kazısını ziyaret edildiği bildirildi.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, sadece bölgenin değil, ülkemizdeki en önemli antik kentlerden Erdek Düzler mahallesinde bulunan Kyzikos Antik Kent kazısını ziyaret edildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat bölgemiz tarihi değerler açısından büyük bir mirasa sahip olduğunu kaydetti.

Polat, "Tarihi mirasların gün yüzüne çıkması sonucunda önemli bir ziyaretçi potansiyeli taşımaktadır. Kyzikosun şu anda gün yüzüne çıkan kısmı çok küçük bir kısım. Kazı sonucunda ortaya çıkacak şehir büyük heyecan uyandırıyor. Kazı başkanımız Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Tercanlıoğlu hocamızın harika kazı ve Kyzikos anlatımı ile tarihe bir yolculuk yaptık. Kazı 12 ay boyunca devam edecek. Yanı başımızdaki bu tarihi mirası tüm vatandaşlarımızın ziyaret etmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Gezi organizasyonuna Bandırma Müze Müdüresi Tülin Tan da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Doktor ve kadınlar meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsalda mesaide Doktor ve kadınlar meme kanserinde erken tanı farkındalığı için kırsalda mesaide Afyon Kocatepe'den Kuşadası'na 'Zafer Toprağı' Afyon Kocatepe'den Kuşadası'na 'Zafer Toprağı'
Kaynak: AA

Serdar Polat, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
15:05 Sosyal medya bu bakışları konuşuyor! Galatasaray'ın yeni transferi Icardi hakkında "hızlı başladı!" yorumu yapıldı
15:04 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in durumu kritik! Tıbbi gözetim altına alınmış
14:56 Mansur Yavaş, muhtarları CHP lideri Kılıçdaoğlu'na şikayet etti: Köylerine havaalanı istemeye başladılar neredeyse
14:35 Macron'un, Rusya'nın Ukrayna işgalini Zelenski'nin açtığı telefonla öğrendikten sonraki yüz hali ortaya çıktı
14:26 Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürmüştü! O baba, mahkemede konuştu: Allah'tan af diliyorum
14:21 Hillary Clinton: Zelenski, gerçek bir savaş dönemi lideri, ondan çok etkilendim
14:03 İYİ Parti lideri Akşener'den, Ekrem İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! Tören mangasıyla karşılandı
14:01 Rusya lideri Putin'in "kandırıldık" sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haklı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 15:37:51. #1.11#
SON DAKİKA: Bandırma Kent Konseyinden Kyzikos antik kentinin kazı alanına ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement