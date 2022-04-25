Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika
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Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

25.04.2022 19:22
Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Caz grubu Kerem Görsev Trio, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Kerem Görsev Trio, 26 Mayıs saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Konserde, piyanist Kerem Görsev'e, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.

Kerem Görsev Trio, filarmoni orkestrası aranjmanlarıyla, akustik caz müziğinin farklı formatlarını konserde seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak

Uluslararası Müzik Festivali, Kerem Görsev, Mersin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kerem Görsev Trio, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne alacak - Son Dakika


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